Верховная Рада приняла законы о борьбе с экспортом "черного зерна", против которых выступали аграрии

Верховная Рада на пленарном заседании 9 мая поддержала во втором чтении законопроекты №10168-2 и №10169-2 о борьбе с «черным зерном» и невозврате валютной выручки.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, указанные законопроекты поддержали 236 и 235 депутатов соответственно.

"Коррупционную правку (новые "соевые правки") против которой выступили все бизнес-ассоциации, сбили - она не прошла", - отметил Железняк.

Механизм агроэкспорта

Документ дает Кабмину право запустить механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции. Это должно обеспечить большие валютные поступления в государство и положительно отразиться на стабильности национальной валюты.

Кроме того, вводится новый механизм, предусматривающий регистрацию налоговых накладных по операциям по экспорту агропродукции (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рапс, семена подсолнечника, масло, жмыхи и т.п.) исключительно плательщиками НДС. То есть неплательщик не сможет вывезти агропродукцию.

Да, законопроектом №10168-2 предлагается отменить режим экспортного обеспечения для экспорта ряда агропромышленных продуктов. В то же время устанавливается запрет по указанным операциям "зачисление встречных требований; использование счетов резидентов, открытых за границей, для получения денежных средств от нерезидентов; использование других форм денежных расчетов с нерезидентом, не предусматривающих движение средств из-за границы на счета резидентов в Украине".

Также предлагается уточнить требования к реквизитам налоговой накладной и особенности регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки, представленных для регистрации в Едином реестре налоговых накладных.

В то же время законопроект №10169 обязывает экспортеров вносить информацию о реквизитах соответствующей налоговой накладной в таможенную декларацию, а также предоставляет полномочия Минагрополитики устанавливать минимальные экспортные цены на зерно и подсолнечное масло.

Член аграрного комитета ВР Сергей Лабазюк в свою очередь сообщил, что проекты №10168-2 и №10169-2 являются комплексными и регулируют 2 блока:

вопросы вывоза агропродукции с усиленным контролем возврата валютной выручки;

особенности арендной ставки земель общества 100% акций которого принадлежат государству

Как сообщил Лабазюк, вводится механизм режима "экспортного обеспечения".

По словам нардепа, если в течение сроков валютного контроля (сейчас 90 дней) резидент получил валюту в Украине — регистрируешь расчет корректировки в налоговую накладную с 14% на 0%.

"Таким образом, те черные экспортеры, которые не возвращают в государство валюту, вынуждены будут хорошо за это заплатить", пояснил Лабазюк.

Законопроекты №10168-2 и №10169-2 могут создать коррупционные риски

Заметим, в Европейском бизнесе Ассоциации не поддерживали данные законопроекты.

"Два законопроекта - №10168-2 и №10169-2, которые 21 ноября 2023 года были приняты ВРУ за основу с доработкой положений, а 4 апреля 2024 года были предложены Комитетом ВРУ по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики для рассмотрения во втором чтении - вероятно, создадут коррупционные риски из-за возможной установки ручного режима регулирования агроэкспорта", - предостерегали в ЕБА.

Там подчеркивали, что сообщество уже высказывало свои комментарии и предостережения к данным документам, однако вопросы все еще остаются. Так, по данным представителей бизнеса, существует высокая вероятность, что до второго чтения в законопроекте №10168-2 останутся нормы о возможности блокирования налоговых накладных на экспорт. Следует отметить, что блокировка налоговой накладной в контексте данного механизма будет означать блокировку физического экспорта товара (в отличие от ныне действующего механизма блокирования налоговых накладных внутри страны, когда такая блокировка не влечет за собой остановку товародвижения, а лишь влечет неполучение налогового кредита покупателем). Так что эксперты Комитета зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации предостерегают, что следствием физической блокировки экспорта может стать коллапс целой системы морских портов Украины. Дополнительно это существенно снизит поступление валютной выручки в экономику Украины, чего сейчас нельзя допускать.

Агросообщество также не удовлетворено изменениями процедуры администрирования экспорта

Напомним, аграрии выступили против законопроектов, усложняющих механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества. Речь идет о законопроектах № 10168-2 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров", и № 10169-2 - "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров.

В УКАБ отметили, что указанные проекты законов не учитывают оговорки и предложения агросообщества и содержат очевидные недостатки.