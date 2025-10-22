Банки налаштовані розширювати кредитування бізнесу - НБУ

Українські банки демонструють оптимізм щодо розвитку кредитного ринку. Згідно з опитуванням НБУ за ІІІ квартал, фінустанови планують і надалі розширювати кредитні портфелі, а очікування щодо зростання кредитування бізнесу стали найвищими з 2015 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Банки налаштовані розширювати кредитування

У третьому кварталі в Україні зафіксовано зростання попиту на кредити як серед бізнесу, так і серед населення. Банки очікують, що ця тенденція продовжиться і в наступному кварталі, особливо щодо гривневих позик.

Фінустанови відзначають, що боргове навантаження на підприємства залишається помірним, а рівень закредитованості домогосподарств — низьким. Водночас кредитні стандарти для бізнесу дещо пом’якшилися, насамперед для великих компаній та довгострокових кредитів. У найближчому кварталі банки планують послабити вимоги і для малого та середнього бізнесу.

У сегменті роздрібного кредитування банки також спростили умови для споживчих позик, тоді як вимоги до іпотеки залишилися без змін. Водночас у подальшому очікується пом’якшення стандартів і в іпотечному кредитуванні.

Рівень схвалення заявок на кредити бізнесу зріс, а в роздрібному сегменті — збільшився для іпотеки, залишаючись стабільним для споживчих кредитів.

Згідно з оцінками банків протягом кварталу збільшилися операційний та кредитний ризики, натомість вперше з початку 2021 року зафіксовано послаблення валютного ризику. У наступному кварталі респонденти очікують на зростання операційного та кредитного ризиків, а також на певне посилення валютного ризику, водночас ризик ліквідності зменшиться.

Довідково

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 15 вересня до 6 жовтня 2025 року серед кредитних менеджерів українських банків. У дослідженні взяли участь 26 фінустанов, на які припадає 96% активів банківської системи.

Результати відображають оцінки та очікування учасників ринку і не є офіційною позицією або прогнозом Національного банку України. Наступне опитування, присвячене очікуванням банків на І квартал 2026 року, буде оприлюднено у січні.

