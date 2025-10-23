Банки прогнозують приплив депозитів від населення та бізнесу

У третьому кварталі банки зафіксували зростання обсягів і вартості залучених коштів від клієнтів. Фінустанови очікують подальший приплив депозитів від населення та бізнесу, водночас прогнозуючи стабільність вартості ресурсів у найближчому кварталі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результи щоквартального Опитування про банківське фондування від НБУ.

Банки прогнозують зростання залучених коштів

У третьому кварталі більшість банків зафіксували зростання обсягів залучених коштів як від домогосподарств, так і від корпорацій. Оптове фондування також демонструвало зростання другий квартал поспіль.

Вартість коштів від населення сприяла їх активному залученню, тоді як вартість ресурсів для бізнесу стримувала притік коштів.

Рекордна кількість банків очікує припливу коштів у наступному кварталі як від населення, так і від бізнесу. За прогнозами респондентів, обсяг оптового фондування також зросте, хоча менша частина банків планує його активне залучення.

За оцінками банків, середня вартість залучених коштів від населення та бізнесу зросла, тоді як оптове фондування залишилося на колишньому рівні. У наступному кварталі більшість респондентів не очікує загальної зміни вартості ресурсів, проте окремі великі банки передбачають можливе подорожчання залучень від населення.

Частка фондування в іноземній валюті протягом кварталу зменшилася, і банки прогнозують, що ця тенденція триватиме до кінця року.

Фінустанови відзначають зростання строковості залучених коштів вже другий квартал поспіль і очікують її подальшого збільшення протягом наступних 12 місяців.

Майже всі банки констатували збільшення загального обсягу капіталу за останній рік і прогнозують збереження цієї динаміки. Основним фактором росту капіталу респонденти називають прибутковість. Водночас більшість фінустанов передбачає зниження вартості капіталу в майбутньому.

Довідково

Опитування про банківське фондування проводилося з 15 вересня до 6 жовтня 2025 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ з часткою в загальному обсязі активів банківської системи 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України. Опитування стосовно очікувань у І кварталі буде опубліковане в січні 2026 року.

