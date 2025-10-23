Депозити замість долара: чи реальна корекція фінансових звичок українців

Після останнього засідання Монетарного комітету НБУ, на якому було ухвалено рішення залишити без змін облікову ставку та інші ключові монетарні інструменти, ситуація на депозитному ринку залишиться досить стабільною. І це гарна новина для вкладників, адже дохідність гривневих депозитів наразі залишається на найвищому рівні з 2023 року. Залежно від терміну вкладу, вона може сягати 17% річних.

Тривалий час гривневі депозити утримують позиції одного з найпростіших та найефективніших інструментів збереження коштів від інфляції. Очікується, що за підсумками жовтня інфляція не перевищить 11,5–12% у річному вимірі, саме тому вкладники можуть розраховувати не лише “індексацію” грошей від знецінення, а й на чистий пасивний дохід до 3% річних.

Коли і який депозит варто обирати

Перш ніж розмістити кошти на депозиті, варто чітко визначити власну фінансову мету. Якщо головна ціль — не “заморожувати” гроші надовго й водночас отримати дохід вище за інфляцію, оптимальним вибором залишаються вклади на 3–6 місяців, а також на 6–9 місяців.

На мій погляд, саме такі депозити сьогодні мають найбільший попит серед клієнтів, адже вони дозволяють знайти баланс між дохідністю та гнучкістю.

На ринку сформувався приблизно такий діапазон середніх ставок:

3–6 місяців — близько 13–13,5% річних;

6–9 місяців — 13,5–14,5%;

9–12 місяців — 13–13,5%;

1 рік і більше — 14–14,5%.

Тобто, навіть ультракороткі депозити дають змогу отримати відчутний дохід, що перекриє інфляційні ризики.

На що зважати при розрахунку прибутку

Важливо пам’ятати, що всі депозитні ставки банки вказують у річному еквіваленті, незалежно від терміну вкладу. Тому при розміщенні коштів слід правильно розраховувати реальний дохід.

Наприклад, якщо клієнту пропонують ставку 17% річних на 6 місяців, це не означає, що він отримає 17% прибутку. Реальна ставка становитиме 8,5% за пів року. З цієї суми потрібно вирахувати 23% податку, тобто ще 1,95%, — і фактична “чиста” дохідність складе лише 6,55%.

Тому, плануючи розміщення коштів, варто враховувати оподаткування. Цей нюанс часто ігнорують, проте саме він суттєво впливає на реальний результат. Крім того, слід звертати увагу на додаткові бонуси — “вітальні” надбавки у розмірі 0,5–1 в.п., вигідні умови поповнення або можливість дострокового розірвання договору. Для тих, хто розміщує кошти вперше, такі бонуси можуть стати приємним підсиленням до основної ставки.

Приклади прибутковості

Щоб краще зрозуміти, про які суми йдеться, наведу кілька простих розрахунків для вкладу в розмірі 20 тисяч гривень.

Вклад на 3 місяці під 13% річних (еквівалентно 3,25% за термін) принесе 650 грн доходу, після оподаткування залишиться приблизно 500 грн.

На 6 місяців під 14,5% річних (7,25% за термін) — 1550 грн доходу, “чистими” приблизно 1116 грн.

На 9 місяців під ті ж 14,5% (10,875% за термін) — 2175 грн, чистий дохід 1675 грн.

І на 1 рік під 14,5% річних вклад принесе 2700 грн, після податків залишиться близько 2080 грн.

Таким чином, навіть при незначних сумах депозит може бути відчутним джерелом пасивного доходу, особливо якщо кошти регулярно реінвестуються.

Кінець року: якою буде дохідність депозитів

За умов стабільної економічної динаміки, відносного спокою на валютному ринку та захищеності енергетичної інфраструктури, наприкінці року цілком можливо, що ми побачимо часткову зміну поведінки потенційних вкладників.

Традиційно у цей період частина українців скуповує валюту, намагаючись таким чином “зберегти” свої доходи від інфляції. Але цього разу ситуація може бути дещо іншою.

Я припускаю, що до 30% гривневих коштів, отриманих наприкінці року у вигляді премій, бонусів чи дивідендів, можуть бути спрямовані саме на гривневі депозити. Для порівняння: у попередні роки, особливо від початку повномасштабної війни, на купівлю готівкової валюти витрачалося до 90% таких доходів. Це суттєва зміна — і показник зростання довіри до банківської системи та національної валюти.

На мій погляд, до кінця 2025 року дохідність гривневих вкладів залишатиметься відносно сталою. Водночас якщо курс долара утримається в межах 42,2–43 грн, а євро — 50–51 грн, це може додатково стимулювати громадян активніше користуватися депозитами.

Міцна гривня, контрольована інфляція та довіра до банків — це три чинники, які сьогодні дозволяють українцям розглядати депозити як реальний спосіб збільшення власних заощаджень.