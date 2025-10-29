Курс доллара, ВВП, инфляция, резервы: Dragon Capital обновила макропрогноз Украины до конца 2026 года

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital пересмотрели макроэкономические прогнозы для Украины на 2025-2026 годы. Причинами этого стало возобновление российских атак на энергетическую инфраструктуру и изменение позиции ЕС по использованию замороженных российских активов, что открывает путь к финансированию Украины за счет так называемого "репарационного кредита".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прогноз Dragon Capital.

Валютный курс

В рамках адаптированного к военным условиям режима гибкого инфляционного таргетирования НБУ сохраняет фокус на инфляционной цели в 5%. Валютная политика регулятора формируется с учетом инфляционных рисков, ожиданий населения, состояния платежного баланса и динамики доллара США на мировых рынках.

За девять месяцев 2025 года гривня укрепилась к доллару на 1,5% после 10% девальвации в 2024 году. Это отражает реакцию НБУ на высокую инфляцию, благоприятный баланс и ослабление доллара по отношению к евро. В то же время гривна ослабила евро на 9,3%, что поддержало конкурентоспособность украинского экспорта.

Dragon Capital ожидает относительную стабильность курса гривны, поскольку:

золотовалютные резервы остаются рекордно высокими,

дефицит внешней торговли растет умеренно,

доллар США, по прогнозам, будет оставаться слабым на мировых рынках.

К концу 2025 года курс гривны, по оценке аналитиков, составит 43,0 грн/долл., а к концу 2026 года – 44,0 грн/долл. (предварительный прогноз – 43,5 и 46,0 соответственно).

Внешнее финансирование и "репарационный кредит"

ЕС продвинулся в создании механизма "репарационного кредита", который может обеспечить Украину дополнительными средствами, гарантированными замороженными российскими активами. Речь идет прежде всего о 185 млрд евро, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ожидается, что около 45 млрд. евро будет направлено на компенсацию текущего механизма ERA loans, а еще 140 млрд. евро могут стать доступными уже в первой половине 2026 года.

Параллельно Украина обратилась в МВФ за новой четырехлетней программой, рассчитанной на период продолжения войны до 2027 года. "Репарационный кредит" должен стать ключевым элементом пакета внешней поддержки в 2026-2029 гг., объем которого Минфин оценивает в $150-170 млрд.

По обновленным оценкам Dragon Capital, в 2025-2026 годах Украина получит $96 млрд внешнего финансирования (ранее ожидалось $87 млрд), в том числе $44 млрд в 2026 году против $35 млрд в предварительном прогнозе. Эти средства не будут создавать долговую нагрузку, ведь их погашение будет осуществляться за счет будущих репараций от России.

Энергетический фактор

В конце сентября Россия возобновила массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к сокращению добычи газа, дефициту электроэнергии и росту импорта энергоносителей. Это, в свою очередь, увеличивает инфляционное давление и увеличивает издержки для индустрии.

Ранее аналитики ожидали, что "энергетическое перемирие" завершится в конце 2025 - начале 2026 года, однако события развиваются быстрее.

Экономический рост

В первой половине 2025 года экономика Украины продолжила рост, поддерживаемый потребительским спросом, расширение военного производства и период относительной стабильности в энергетике. В то же время темпы роста замедлились из-за исчерпания предыдущих драйверов — макростабилизации и восстановления морских экспортных маршрутов — а также дефицита рабочей силы и погодных рисков, задержавших сбор урожая.

В результате, рост реального ВВП замедлился до 0,8% г/г в первой половине 2025 года (против 2,9% в 2024 и 5,5% в 2023).

Основным риском для экономики в перспективе станет восстановление российских атак на критическую инфраструктуру. В то же время, дополнительное внешнее финансирование позволит правительству сохранить высокий уровень бюджетного стимула, что частично будет компенсировать негативные последствия разрушений.

Dragon Capital ожидает, что дефицит бюджета сектора госуправления в 2025 году достигнет $50 млрд и будет оставаться на подобном уровне в 2026-м (предыдущий прогноз – $44 млрд). Временным драйвером роста в конце 2025 станет сельское хозяйство, где ожидается ускорение сбора урожая.

С учетом этих факторов прогноз роста ВВП на 2025 год снижен до 1,7% г/г (–0,3 п.п.), а на 2026 год – до 1,0% г/г (–0,5 п.п.). Однако риски дальнейшего ухудшения оценки остаются высокими из-за неопределенности масштабов потенциальных разрушений.

В то же время, аналитики сохраняют альтернативный сценарий: в случае достижения устойчивого перемирия в начале 2026 года экономика может вырасти на 5% г/г благодаря активизации потребления, возврату инвестиций и частичному восстановлению трудовых ресурсов. По подсчетам Dragon Capital, положительный эффект от этих факторов перевесит снижение оборонных расходов бюджета.

Инфляция

После полуторагодичного ускорения инфляция в Украине постепенно замедляется. В сентябре 2025 года годовой показатель снизился до 11,9%, в то время как в мае он составил 15,9%. Это явилось следствием ослабления фундаментального давления, улучшения предложения овощей после слабого урожая 2024 года и стабилизации тарифов на электроэнергию.

На замедление инфляции также повлияли более жесткая монетарная политика НБУ, стабильность валютного рынка и завершение эффектов прошлогоднего роста энергозатрат бизнеса. В то же время, быстрое повышение зарплат в частном секторе на фоне дефицита кадров продолжает стимулировать рост производственных затрат.

В Dragon Capital ожидают, что инфляционное давление снова усилится в ближайшие месяцы из-за роста энергетических расходов бизнеса и увеличения бюджетных расходов, но в 2026 году оно снова ослабнет. Среди факторов – стабилизация рынка труда, замедление роста зарплат и высокая база сравнения в ценовой динамике сырых продуктов.

Прогноз предполагает, что инфляция замедлится до 9,3% в 2025 году и до 6,0% в 2026 году (на 0,7 п.п. выше, чем в предыдущем прогнозе).

На фоне повышенных рисков как со стороны предложения, так и спроса решение НБУ удержать учетную ставку на уровне 15,5% к январю 2026 года аналитики считают обоснованным. Снижение ставки возможно в начале 2026 года, однако в случае усиления инфляционного давления Нацбанк может отложить смягчение политики.

Платежный баланс и международные резервы

Одной из неожиданных тенденций 2025 года стало резкое расширение дефицита внешней торговли, за девять месяцев выросшего до $35 млрд (+$12 млрд р/с). Главная причина — увеличение импорта на $11 млрд, до $63 млрд, в то время как экспорт сократился до $28 млрд.

Рост импорта обусловлен потребностями воюющей экономики – оружие, товары двойного назначения, энергоресурсы, энергетическое оборудование и другие инвестиционные товары. Импорт этой категории вырос на $6 млрд р/с, достигнув $30 млрд (половина всего импорта). В то же время импорт потребительских товаров вырос на $5 млрд, в том числе из-за активных индивидуальных отправлений (+$3 млрд) и преждевременного ввоза автомобилей перед отменой налоговых льгот на электромобили с 1 января 2026 года.

Экспорт оставался ориентированным на сельскохозяйственную продукцию, поставки которой сократились на 11% г/г из-за задержки сбора урожая и кибератаки на "Укрзализныцю".

Несмотря на рекордный дефицит, платежный баланс выглядел устойчиво благодаря сокращению оттока частного капитала (до $1,5 млрд против $8,8 млрд год назад) и увеличению международной помощи $29 млрд за девять месяцев 2025 года.

К концу сентября резервы НБУ составляли $46,5 млрд, что существенно превышает довоенный уровень ($31 млрд). По прогнозу Dragon Capital, к концу 2025 года резервы вырастут до рекордных $54 млрд, а к концу 2026 года – до $50 млрд (ранее ожидалось $42 млрд).

Напомним, ранее в Dragon Capital отмечали, что украинские власти должны обеспечить выполнение действующих условий международных программ поддержки, чтобы получить полный объем уже анонсированного внешнего финансирования в размере 79 миллиардов долларов на 2025-2026 годы. Без этого сложно будет рассчитывать на дополнительную помощь от международных партнеров.