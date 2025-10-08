Международные резервы Украины достигли уровня $46,52 млрд

Благодаря поступлениям от международных партнеров и уменьшению объемов чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке международные резервы Украины в сентябре выросли на $500 млн (1,1%) и на 1 октября составили $46,5 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Сколько денег получили от партнеров

Отмечается, что динамику резервов определял ряд факторов. Во-первых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в НБУ в сентябре поступило $2,9 млрд. В частности, речь идет о:

$1,4 млрд через счета Всемирного банка;

$1,2 млрд – от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$3 млрд – от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $563,6 млн. Кроме того, Украина уплатила МВФ $254,4 млн.

Также росту валютных резервов способствовали операции НБУ на валютном рынке Украины. Регулятор в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2,3 млрд и выкупил в резервы $1,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила $2,29 млрд, сократившись на 15% по сравнению с августом 2025 года.

В НБУ отметили, что переоценка финансовых инструментов из-за удешевления доллара принесла еще $690 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца грядущего импорта.

По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины составляли 46 млрд долларов. В августе они выросли на 7%, или на 3 млрд долларов, из-за значительных объемов поступлений от международных партнеров