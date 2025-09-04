Международные резервы Украины выросли на $3 млрд за месяц: что помогло

По состоянию на 1 сентября 2025 г. международные резервы Украины составляли 46 млрд долларов. В августе они выросли на 7%, или на 3 млрд долларов, из-за значительных объемов поступлений от международных партнеров и уменьшения продажи валюты Национальным банком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отмечают, что динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Так, на валютные счета правительства в НБУ в августе поступило 6,16 млрд долларов. США, в том числе:

4,7 млрд дол. США – от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,06 млрд дол. США – через счета Всемирного банка;

394,6 млн. дол. США – от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 619,8 млн. дол. США, в том числе:

301,6 млн. дол. США – обслуживание и погашение ОВГЗ;

257,9 млн дол. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

15,8 млн дол. США – обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;

44,5 млн дол. США – уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 426,9 млн. дол. США.

Кроме того, НБУ продал на валютном рынке 2,76 млрд долларов. США и выкупил в резервы 0,6 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в августе составила 2,7 млрд дол. США, сократившись на 22% по сравнению с июлем 2025 года.

Также в августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 576,5 млн. дол. США.

НБУ подчеркивают, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев будущего импорта.

Отметим, что по состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины составляли $43,03 млрд. По предварительным оценкам НБУ, в июле объем резервов сократился на 4,5%, то есть на $2 млрд.