Міжнародні резерви України зросли на $3 млрд за місяць: що допомогло

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України становили 46 млрд доларів. У серпні вони зросли на 7%, або на 3 млрд доларів, через значні обсяги надходжень від міжнародних партнерів та зменшення продажу валюти Національним банком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зауважують, що динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в серпні надійшло 6,16 млрд дол. США, у тому числі:

4,7 млрд дол. США – від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1, 06 млрд дол. США – через рахунки Світового банку;

394,6 млн дол. США – від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 619,8 млн дол. США, у тому числі:

301,6 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;

257,9 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

15,8 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

44,5 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 426,9 млн дол. США.

Крім того, НБУ продав на валютному ринку 2,76 млрд дол. США та викупив до резервів 0,6 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив 2,7 млрд дол. США, скоротившись на 22% порівняно з липнем 2025 року.

Також у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 576,5 млн дол. США.

В НБУ підкреслюють, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.

Зауважимо, станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України становили $43,03 млрд. За попередніми оцінками НБУ, у липні обсяг резервів скоротився на 4,5%, тобто на $2 млрд.