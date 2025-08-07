Міжнародні резерви України у липні зменшилися на $2 млрд: які причини

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України становили $43,03 млрд. За попередніми оцінками НБУ, у липні обсяг резервів скоротився на 4,5%, тобто на $2 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію НБУ.

Причинами зменшення резервів стали активні валютні інтервенції та зовнішні боргові виплати, які лише частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів і розміщенням валютних ОВДП.

Що вплинуло на зміну резервів:

🔹 Операції НБУ на валютному ринку: Нацбанк продав $3,46 млрд і викупив лише $0,3 млн.

🔹 Надходження в бюджет і обслуговування боргу: уряд отримав $2,12 млрд, зокрема:

$1,17 млрд — від ЄС у межах ініціативи G7 (ERA);

$513 млн — від МВФ за програмою EFF;

$414 млн — від розміщення валютних ОВДП;

$23,9 млн — через рахунки Світового банку.

На погашення зовнішнього боргу витрачено $793 млн, включно з:

$638,5 млн — за валютними ОВДП;

$85,1 млн — за ОЗДП;

$61,2 млн — борги Світовому банку;

$7,1 млн — борги перед ЄС;

$2,6 млн — виплата боргів МВФ;

$1,1 млн — іншим кредиторам.

🔹 Переоцінка активів: завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 101,5 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту", – йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, місяць тому резерви НБУ, навпаки, виросли і перевищили $45 млрд. У червні міжнародні резерви України збільшилися на 1,2% — головним чином завдяки суттєвій фінансовій підтримці від міжнародних партнерів. Обсяг цих надходжень перевищив як чисті валютні продажі з боку НБУ, так і витрати на обслуговування зовнішнього боргу.