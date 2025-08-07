Международные резервы Украины в июле уменьшились на $2 млрд: какие причины

По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины составляли $43,03 млрд. По предварительным оценкам НБУ, в июле объем резервов сократился на 4,5%, то есть на $2 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию НБУ.

Причинами уменьшения резервов стали активные валютные интервенции и внешние долговые выплаты, которые частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещением валютных ОВГЗ.

Что повлияло на изменение резервов:

🔹 Операции НБУ на валютном рынке: Нацбанк продал $3,46 млрд и выкупил всего $0,3 млн.

🔹 Поступление в бюджет и обслуживание долга: правительство получило $2,12 млрд, в частности:

$1,17 млрд – от ЕС в рамках инициативы G7 (ERA);

$513 млн – от МВФ по программе EFF;

$414 млн – от размещения валютных ОВГЗ;

$23,9 млн – через счета Всемирного банка.

На погашение внешнего долга израсходовано $793 млн, включая:

$638,5 млн – по валютным ОВГЗ;

$85,1 млн – по облигациям внешнего государственного займа;

$61,2 млн – долги Всемирному банку;

$7,1 млн – долги перед ЕС;

$2,6 млн – выплата долгов МВФ;

$1,1 млн – другим кредиторам.

🔹 Переоценка активов: благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 101,5 млн дол.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта", – говорится в сообщении НБУ.

Напомним, месяц назад резервы НБУ, напротив, выросли и превысили $45 млрд. В июне международные резервы Украины увеличились на 1,2% — главным образом, благодаря существенной финансовой поддержке от международных партнеров. Объем этих поступлений превысил как чистые валютные продажи со стороны НБУ, так и расходы по обслуживанию внешнего долга.