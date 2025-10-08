Міжнародні резерви України досягли рівня $46,52 млрд

Завдяки надходженням від міжнародних партнерів і зменшенню обсягів чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку міжнародні резерви України у вересні зросли на $500 млн (1,1%) і на 1 жовтня становили $46,5 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Скільки грошей отримали від партнерів

Зазначається що динаміку резервів визначала низка чинників. По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в НБУ у вересні надійшло $2,9 млрд. Зокрема йдеться про:

$1,4 млрд через рахунки Світового банку;

$1,2 млрд – від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$3 млрд – від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $563,6 млн. Крім того, Україна сплатила МВФ $254,4 млн.

Також зростанню валютних резервів сприяли операції НБУ на валютному ринку України. Регулятор відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,3 млрд та викупив до резервів $1,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $2,29 млрд, скоротившись на 15% порівняно із серпнем 2025 року.

У НБУ зауважили, що переоцінка фінансових інструментів через здешевлення долара принесла ще $690 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Зауважимо, станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України становили 46 млрд доларів. У серпні вони зросли на 7%, або на 3 млрд доларів, через значні обсяги надходжень від міжнародних партнерів