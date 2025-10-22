Запланована подія 2

Во всех областях Украины 22 октября введены графики ограничения электроэнергии для промышленности

электроэнергия
В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии после российской атаки / Shutterstock

В среду, 22 октября, во всех регионах Украины с 16.00 до 20.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Там отметили, что причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, из-за масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру на утро 22 октября в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения света.

Из-за поврежденного врагом оборудования сложной остается ситуация на Сумщине и Черниговщине.

Также есть атакованные энергообъекты и обесточенные потребители в других областях.

"Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать графики ограничения электроэнергии и обновление подачи света можно на страницах облэнерго в каждой области отдельно.

Напомним, 21 октября во всех регионах Украины с 16.00 до 20.00 действовали графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Автор:
Светлана Манько