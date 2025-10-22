В усіх областях України 22 жовтня запроваджені графіки обмеження електроенергії для промисловості

У середу, 22 жовтня,в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок 22 жовтня у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення світла.

Через пошкоджене ворогом обладнання найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу", - підкреслили в "Укренерго".

Енергетики вкотре закликають до ощадливого споживання електроенергії.

В "Укренерго" підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися графіки обмеження електроенергії та оновлення щодо подачі світла можна на сторінках обленерго в кожній області окремо.

Нагадаємо, 21 жовтня в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 діяли графіки обмеження потужності для промислових споживачів.