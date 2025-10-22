РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

22 октября ночью армия РФ снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семей.

"Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", - отметили в ДТЭК.

Атака на Одесщину

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, враг в очередной раз нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины.

По его словам, в результате атак ударными беспилотниками в городе Измаил повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли возгорания.

К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

"Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - отметил Кипер.

Про ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 9 октября армия России нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.