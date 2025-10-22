Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

атака на Одесщину
Враг в очередной раз нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины. Фото: Одесская ОВА

22 октября ночью армия РФ снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семей.

"Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", - отметили в ДТЭК.

Атака на Одесщину

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, враг в очередной раз нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины.

По его словам, в результате атак ударными беспилотниками в городе Измаил повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли возгорания.

К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

"Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", - отметил Кипер.

Про ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 9 октября армия России нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Автор:
Светлана Манько