"Репарационный кредит" для Украины: в Еврокомиссии назвали сроки

Европейская комиссия планирует в ближайшие недели представить предложение о введении "репарационного кредита" для Украины, который будет профинансирован за счет доходов от замороженных российских активов.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, сообщает "Укринформ".

Представление предложения состоится при условии, что европейские лидеры одобрят инициативу на заседании Европейского совета 23–24 октября.

"Украина необходима дополнительная поддержка, чтобы обеспечить устойчивость оборонных усилий. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение нагрузки между международными партнерами", — отметил Домбровскис.

Он подчеркнул, что инициатива президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен будет разработана в полном соответствии с международным правом.

"Репарационный кредит мобилизует значительные новые средства для Украины и станет четким сигналом России, что ее агрессия не принесет успеха. Украина будет возвращать этот кредит только тогда, когда Россия выплатит компенсации за нанесенный ущерб", — пояснил еврокомиссар.

Домбровскис напомнил, что в 2024 году страны Большой семерки уже разблокировали 45 миллиардов евро процентов из российских активов, и механизм их использования успешно работает.

"25,3 миллиарда евро уже выплачено партнерами G7 и ЕС. Россия уже начинает платить за разрушения, которые она повлекла за собой в Украине", — подчеркнул он.

Инициатива "репарационного кредита" предполагает использование наличных остатков из замороженных активов российского Центрального банка - около 185 миллиардов евро, находящихся на территории ЕС.

Как пояснила фон дер Ляен, речь идет не о конфискации, а о временном использовании доходов, полученных от этих активов, для предоставления Украине ссуды.

"Мы не забираем сами активы - мы используем наличные остатки для кредита Украине. Украина будет возвращать его только после того, как Россия оплатит репарации", - уточнила президент Еврокомиссии.

Напомним, недавно Европейский Союз стал рассматривать возможность предоставление Украине так называемого "репарационного кредита" в объеме до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после того, как Международный валютный фонд оценит финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы.