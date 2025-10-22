"Репараційний кредит” для України: в Єврокомісії назвали терміни

Європейська комісія планує у найближчі тижні представити пропозицію щодо запровадження "репараційного кредиту" для України, який буде профінансований за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Як інформує Delo.ua, про це заявив комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Укрінформ".

Представлення пропозиції відбудеться за умови, якщо європейські лідери схвалять ініціативу на засіданні Європейської Ради 23–24 жовтня.

"Україні необхідна додаткова підтримка, щоб забезпечити стійкість оборонних зусиль. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити справедливий розподіл навантаження між міжнародними партнерами", — зазначив Домбровскіс.

Він підкреслив, що ініціатива президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн буде розроблена у повній відповідності до міжнародного права.

"Репараційний кредит мобілізує значні нові кошти для України та стане чітким сигналом Росії, що її агресія не принесе успіху. Україна повертатиме цей кредит лише тоді, коли Росія виплатить компенсації за завдані збитки", — пояснив єврокомісар.

Домбровскіс нагадав, що у 2024 році країни “Великої сімки” вже розблокували 45 мільярдів євро відсотків із російських активів, і механізм їхнього використання успішно працює.

"25,3 мільярда євро вже виплачено партнерами G7 і ЄС. Росія вже починає платити за руйнування, які вона спричинила в Україні", — наголосив він.

Ініціатива "репараційного кредиту" передбачає використання готівкових залишків із заморожених активів російського Центрального банку — близько 185 мільярдів євро, що перебувають на території ЄС.

Як пояснила фон дер Ляєн, йдеться не про конфіскацію, а про тимчасове використання прибутків, отриманих від цих активів, для надання Україні позики.

"Ми не забираємо самі активи — ми використовуємо готівкові залишки для кредиту Україні. Україна повертатиме його лише після того, як Росія сплатить репарації", — уточнила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні так званого “репараційного кредиту” обсягом до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить фінансові потреби України на 2026–2027 роки.