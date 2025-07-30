Украина потребует 8 миллиардов долларов дополнительного внешнего финансирования в 2026 году – прогноз Dragon Capital

Украинские власти должны обеспечить выполнение действующих условий международных программ поддержки, чтобы получить полный объем уже анонсированного внешнего финансирования в размере 79 миллиардов долларов на 2025-2026 годы. Без этого сложно будет рассчитывать на дополнительную помощь от международных партнеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на макроэкономический прогноз от Dragon Capital.

Базовые сценарии и ключевые предположения

Аналитики компании исходят из предположения, что активные боевые действия будут продолжаться как минимум до конца 2025 года. В то же время, события последних месяцев свидетельствуют о низкой вероятности прекращения войны в ближайшее время, ведь условия, при которых Россия могла бы согласиться на мир, пока не сформировались. Однако существует шанс, что в случае более решительных действий со стороны США, Москва может вернуться к переговорам в более поздний период.

На 2026 год Dragon Capital рассматривает два альтернативных сценария:

Сценарий продолжения войны – боевые действия продолжаются весь год, сопровождаются атаками на критическую инфраструктуру;

– боевые действия продолжаются весь год, сопровождаются атаками на критическую инфраструктуру; Сценарий урегулирования – в начале года достигается стойкое прекращение огня на текущих линиях фронта. Часть территорий остается во временной оккупации, однако боевые действия прекращаются.

Сотрудничество с МВФ и внешнее финансирование

2025 Украина получит достаточный объем внешнего финансирования, что будет обеспечено механизмом ERA (доступ к будущим доходам от замороженных российских активов), а также другими пакетами помощи, включая действующую программу МВФ, срок которой истекает в первом квартале 2027 года.

Эта программа предусматривает снижение военных рисков до конца 2025 года и соответственно резкое сокращение потребностей в финансировании в 2026-м. Но если боевые действия будут продолжаться, а их интенсивность будет расти, у текущей программы нет времени для достижения своей главной цели – восстановления внешней финансовой устойчивости страны.

Поэтому Dragon Capital ожидает, что до конца 2025 года действующая программа МВФ будет заменена новой, вероятно, четырехлетней Расширенной программой финансирования (EFF), которая будет охватывать период с 2026 по 2029 годы. Ее ориентировочный объем оценивается в 10 миллиардов долларов, из которых 2,8 миллиарда могут быть выделены именно в 2026 году – чуть больше, чем предусмотрено нынешней программой.

Успешное сотрудничество с МВФ будет оставаться ключевым фактором для привлечения более широкой международной поддержки и мобилизации дополнительных финансовых ресурсов в 2026 году.

Аналитики оценивают дополнительные потребности Украины во внешнем финансировании в размере около 8 миллиардов долларов. Это при условии, что партнеры продолжат предоставлять надлежащий объем военной помощи для поддержки обороноспособности. Это позволит сохранить оборонные расходы бюджета на уровне 2025 г. и удержать общий дефицит бюджета в пределах 44 миллиардов долларов.

Однако для одобрения новой программы МВФ необходимо обеспечение гарантированного внешнего финансирования на весь период ее действия.

В Dragon Capital отмечают, что правительство должно выполнить все условия действующих программ, чтобы гарантировать получение уже предусмотренных 79 миллиардов долларов бюджетной поддержки на 2025-2026 годы. Без этого рассчитывать на новую помощь будет тяжело.

Уменьшить объем дополнительных финансовых потребностей можно за счет внедрения фискальных мер: ограничение уклонения от уплаты налогов, расширение налоговой базы и повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе в оборонном секторе.

Экономический рост

Рост реального ВВП в первом квартале 2025 года замедлился до 0,9% в годовом исчислении. Для сравнения, в 2024 году рост составил 2,9%, а в 2023-м – 5,5%. Причинами стали истощение эффекта от макроэкономической стабилизации и открытия черноморских портов, а также потери производственных мощностей из-за войны войны.

Тем не менее экономическая динамика остается положительной, поддерживаемой высоким потребительским спросом и ростом внутреннего военного производства. Во второй половине 2025 года ожидается ускорение экономики и по итогам года ВВП должен вырасти на 2,0%. Это при отсутствии новых серьезных повреждений энергетической или иной критической инфраструктуры.

В то же время, хроническая нехватка квалифицированной рабочей силы продолжит ограничивать потенциал роста.

Прогноз на 2026 год

В случае продолжения войны рост ВВП замедлится до 1,5%. Основным двигателем будет оставаться оборонная промышленность, при сохранении надлежащего бюджетного и внешнего финансирования, включая модель финансирования, подобную «датской». Производство в секторе может достичь 20 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает уровень 2024 года (9 миллиардов).

Потребительский спрос будет стабильным благодаря росту номинальной зарплаты и замедлению инфляции. Однако общий экономический потенциал будет ограничен потерями производственных мощностей и нехваткой рабочей силы.

В случае урегулирования рост может ускориться до 5,0% на фоне возобновления потребления, инвестиций, возврата части беженцев и начала реконструкции. Существенную роль может сыграть рост экспорта, в том числе продукции военных технологий (miltech). Эти факторы должны перевесить потенциальный негатив от сокращения оборонных расходов.

Кроме того , Dragon Capital прогнозирует снижение инфляции и рост курса доллара.