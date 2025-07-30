Україна потребуватиме 8 мільярдів доларів додаткового зовнішнього фінансування у 2026 році – прогноз Dragon Capital

Українська влада має забезпечити виконання чинних умов міжнародних програм підтримки, щоб отримати повний обсяг вже анонсованого зовнішнього фінансування у розмірі 79 мільярдів доларів на 2025–2026 роки. Без цього буде складно розраховувати на додаткову допомогу від міжнародних партнерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на макроекономічний прогноз на 2026 рік від Dragon Capital.

Базові сценарії та ключові припущення

Аналітики компанії виходять із припущення, що активні бойові дії триватимуть щонайменше до кінця 2025 року. Водночас події останніх місяців свідчать про низьку ймовірність припинення війни найближчим часом, адже умови, за яких Росія могла б погодитися на мир, наразі не сформувалися. Проте існує шанс, що у разі більш рішучих дій з боку США Москва може повернутися до переговорів у пізніший період.

На 2026 рік Dragon Capital розглядає два альтернативні сценарії:

Сценарій продовження війни — бойові дії тривають увесь рік, супроводжуються атаками на критичну інфраструктуру;

— бойові дії тривають увесь рік, супроводжуються атаками на критичну інфраструктуру; Сценарій врегулювання — на початку року досягається стійке припинення вогню на поточних лініях фронту. Частина територій залишається під тимчасовою окупацією, проте бойові дії припиняються.

Співпраця з МВФ та зовнішнє фінансування

2025 року Україна отримає достатній обсяг зовнішнього фінансування, що буде забезпечено механізмом ERA (доступ до майбутніх доходів від заморожених російських активів), а також іншими пакетами допомоги, включно з чинною програмою МВФ, термін якої спливає в першому кварталі 2027 року.

Ця програма передбачає зниження воєнних ризиків до кінця 2025 року і, відповідно, різке скорочення потреб у фінансуванні у 2026-му. Але якщо бойові дії триватимуть, а їх інтенсивність зростатиме, поточна програма не матиме часу для досягнення своєї головної мети – відновлення зовнішньої фінансової стійкості країни.

Тому Dragon Capital очікує, що до кінця 2025 року чинну програму МВФ буде замінено новою — ймовірно, чотирирічною Розширеною програмою фінансування (EFF), що охоплюватиме період з 2026 по 2029 роки. Її орієнтовний обсяг оцінюється у 10 мільярдів доларів, з яких 2,8 мільярда можуть бути виділені саме у 2026 році — трохи більше, ніж передбачено нинішньою програмою.

Успішна співпраця з МВФ залишатиметься ключовим чинником для залучення ширшої міжнародної підтримки та мобілізації додаткових фінансових ресурсів у 2026 році та надалі.

Аналітики оцінюють додаткові потреби України у зовнішньому фінансуванні в обсязі близько 8 мільярдів доларів. Це за умови, що партнери продовжать надавати належний обсяг військової допомоги для підтримки обороноздатності. Це дозволить зберегти оборонні витрати бюджету на рівні 2025 року та утримати загальний дефіцит бюджету в межах 44 мільярдів доларів.

Проте для схвалення нової програми МВФ необхідним є забезпечення гарантованого зовнішнього фінансування на увесь період її дії.

У Dragon Capital наголошують, що уряд має виконати всі умови чинних програм, щоб гарантувати отримання вже передбачених 79 мільярдів доларів бюджетної підтримки на 2025–2026 роки. Без цього розраховувати на нову допомогу буде важко.

Зменшити обсяг додаткових фінансових потреб можна за рахунок впровадження фіскальних заходів: обмеження ухилення від сплати податків, розширення податкової бази та підвищення ефективності бюджетних витрат, зокрема в оборонному секторі.

Економічне зростання

Зростання реального ВВП у першому кварталі 2025 року сповільнилося до 0,9% у річному обчисленні. Для порівняння, у 2024 році зростання становило 2,9%, а у 2023-му — 5,5%. Причинами стали вичерпання ефекту від макроекономічної стабілізації та відкриття чорноморських портів, а також втрати виробничих потужностей через війну.

Попри це, економічна динаміка залишається позитивною, підтримуваною високим споживчим попитом та зростанням внутрішнього військового виробництва. У другій половині 2025 року очікується прискорення економіки, і за підсумками року ВВП має зрости на 2,0%. Це за умови відсутності нових серйозних пошкоджень енергетичної чи іншої критичної інфраструктури.

Водночас хронічна нестача кваліфікованої робочої сили продовжить обмежувати потенціал зростання.

Прогноз на 2026 рік

У разі продовження війни — зростання ВВП сповільниться до 1,5%. Основним рушієм залишатиметься оборонна промисловість, за умов збереження належного бюджетного та зовнішнього фінансування, включно з моделлю фінансування, подібною до «датської». Виробництво в секторі може сягнути 20 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує рівень 2024 року (9 мільярдів).

Споживчий попит залишатиметься стабільним завдяки зростанню номінальної зарплати та сповільненню інфляції. Проте загальний економічний потенціал буде обмежений втратами виробничих потужностей та браком робочої сили.

У разі врегулювання — зростання може прискоритися до 5,0% на тлі відновлення споживання, інвестицій, повернення частини біженців і початку реконструкції. Істотну роль може відіграти зростання експорту, зокрема продукції військових технологій (miltech). Ці фактори мають переважити потенційний негатив від скорочення оборонних видатківок.

Окрім цього Dragon Capital прогнозує зниження інфляції та зростання курсу долара.