МВФ предупреждает об экономических рисках из-за затяжного конфликта на Ближнем Востоке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что длительные боевые действия на Ближнем Востоке могут оказать серьезное влияние на настроения рынков, экономический рост и инфляцию, создавая новые вызовы для политиков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

"Если новый конфликт окажется затяжным, он имеет очевидный потенциал повлиять на рынок, рост и инфляцию, предъявляя новые требования к политикам", - сказала Георгиева на симпозиуме в Токио.

По ее словам, последствия могут проявляться даже после завершения конфликта, подчеркивая перспективу дальнейшей неопределенности. Георгиева призвала правительства готовиться к "новой норме" и усиливать внутренние политические и экономические институты.

Эти комментарии появились на фоне резкого роста цен на нефть. В понедельник цена барреля сырья достигла 120 долларов, после чего частично корректировалась на фоне эскалации конфликта и уменьшения пропускной способности Ормузского пролива.

Через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти и СПГ, включая половину импорта нефти в Азию и четверть поставок СПГ, подчеркнула Георгиева.

Президент США Дональд Трамп в вечернем сообщении на Truth Social отреагировал на скачок цен, назвав краткосрочные колебания "очень небольшой ценой" и добавив, что цены упадут "когда уничтожение иранской ядерной угрозы закончится".

Георгиева также очертила потенциальные экономические последствия. По ее оценкам, 10%-ный рост цен на энергоносители в течение года добавит 40 базисных пунктов к мировой инфляции и замедлит экономический рост.

Она призвала политиков инвестировать в сильные институты и стабильные политические рамки для повышения устойчивости экономики, а также эффективно использовать политическое пространство в случае потрясений.

Отмечается, что особенно критическими последствия могут быть для Японии, которая зависит от Ближнего Востока около 90% своего импорта нефти. По словам Георгиевой, сочетание роста цен на нефть и слабый курс иены повышает риск стагфляции и может заставить правительство увеличить бюджетные расходы, одновременно усложняя политику центрального банка.

Также добавим, что перебои в производстве и экспорте удобрений на Ближнем Востоке из-за конфликта в Иране могут спровоцировать глобальную нехватку продовольствия и повышение цен на продукты питания.