Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Intel добилась уменьшения штрафа ЕС почти на 140 млн евро

stand, intel, 16th, china
Intel выиграла частичное дело в ЕС / Depositphotos

Суд Европейского Союза уменьшил антимонопольный штраф для компании Intel до 237,1 миллиона евро, почти на 140 миллионов меньше предыдущей суммы. Суд подтвердил злоупотребление компанией доминирующего положения на рынке компьютерных чипов, но признал, что уменьшенная сумма штрафа более адекватно отражает тяжесть нарушения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В то же время суд постановил, что штраф в размере 237,1 миллиона евро более адекватно отражает тяжесть и продолжительность нарушения по сравнению с предыдущей суммой 376,36 миллиона евро.

В 2023 году штраф уже был значительно снижен после отмены первоначального штрафа в 1,06 миллиарда евро.

Еврокомиссия установила меньший штраф за "ранее установленное злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов", признав, что Intel прибегала к антиконкурентным практикам, направленным на устранение конкурентов с рынка, нарушающего антимонопольные правила ЕС.

Таким образом, компания одержала частичную победу, ведь финансовое бремя уменьшено, но нарушения ее деятельности на рынке остаются подтвержденными.

Напомним, яонский конгломерат SoftBank решил и инвестировать $2 млрд в развитие Intel, находящегося в тяжелом положении. На фоне этой новости акции Intel выросли на 6% на расширенных торгах.

Автор:
Татьяна Гойденко