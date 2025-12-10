Intel добилась уменьшения штрафа ЕС почти на 140 млн евро

Суд Европейского Союза уменьшил антимонопольный штраф для компании Intel до 237,1 миллиона евро, почти на 140 миллионов меньше предыдущей суммы. Суд подтвердил злоупотребление компанией доминирующего положения на рынке компьютерных чипов, но признал, что уменьшенная сумма штрафа более адекватно отражает тяжесть нарушения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В то же время суд постановил, что штраф в размере 237,1 миллиона евро более адекватно отражает тяжесть и продолжительность нарушения по сравнению с предыдущей суммой 376,36 миллиона евро.

В 2023 году штраф уже был значительно снижен после отмены первоначального штрафа в 1,06 миллиарда евро.

Еврокомиссия установила меньший штраф за "ранее установленное злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов", признав, что Intel прибегала к антиконкурентным практикам, направленным на устранение конкурентов с рынка, нарушающего антимонопольные правила ЕС.

Таким образом, компания одержала частичную победу, ведь финансовое бремя уменьшено, но нарушения ее деятельности на рынке остаются подтвержденными.

Напомним, яонский конгломерат SoftBank решил и инвестировать $2 млрд в развитие Intel, находящегося в тяжелом положении. На фоне этой новости акции Intel выросли на 6% на расширенных торгах.