SoftBank инвестирует $2 миллиарда в Intel, который находится в затруднительном положении: что известно

штаб-квартира Intel у Санта Кларі, дерева, автомобіль
SoftBank инвестирует $2 миллиарда в Intel. / Википедия

Японский конгломерат SoftBank инвестирует $2 млрд в развитие американской компании Intel. Эта новость, обнародованная в понедельник, стала значительным вотумом доверия для производителя чипов, находящегося в тяжелом положении. На фоне этой новости акции Intel выросли на 6% на расширенных торгах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

SoftBank приобретет обычные акции Intel по цене $23 за штуку, что делает его пятым по величине акционером компании. Основатель SoftBank Масайоши Сон заявил, что инвестиция в Intel отражает уверенность в будущем производстве полупроводников в США и ключевой роли Intel в этом процессе.

Затруднительное положение Intel

Эта инвестиция рассматривается как критически важная поддержка Intel, которая в последнее время сталкивается с трудностями: ее акции потеряли 60% стоимости в прошлом году, и компания не смогла в полной мере воспользоваться бумом в сфере искусственного интеллекта.

В последнее время Intel стала главной темой для обсуждения в Вашингтоне из-за роли компании как единственной американской компании, способной производить передовые чипы.

Однако литейное производство Intel, предназначенное для производства микросхем для других компаний, пока не нашло крупного заказчика, являющегося важным шагом на пути стабилизации и расширения. В прошлом месяце Intel заявила, что подождет с получением заказов, прежде чем обещать будущие инвестиции в свое литейное производство.

Расширение влияния SoftBank

SoftBank становится все большим игроком на мировом рынке микросхем и искусственного интеллекта. В 2016 году японская компания приобрела разработчика микросхем Arm за сделку стоимостью около 32 миллиарда долларов на тот момент. Сегодня стоимость компании составляет около 150 миллиардов долларов. Процессоры на базе ARM входят в состав систем Nvidia, используемых в центрах обработки данных.

А в марте этого года SoftBank объявил о планах приобрести другого разработчика чипов, Ampere Computing, за 6,5 млрд долларов.

Кроме того, SoftBank также был частью планов президента Трампа о "Звездных воротах" в январе, наряду с OpenAI и Oracle. Три компании обязались инвестировать в проект инфраструктуры искусственного интеллекта на начальном этапе 100 миллиардов долларов и до 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Через два месяца SoftBank возглавил инвестиции в OpenAI в размере 40 миллиардов долларов, что стало крупнейшим частным технологическим соглашением в истории.

Автор:
Татьяна Ковальчук