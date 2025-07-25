Intel сократит 24 тысячи сотрудников и сворачивает проекты в Европе и Латинской Америке

Американская компания Intel объявила о масштабном сокращении персонала и остановке части международных проектов. По результатам отчета за второй квартал 2025 года, компания планирует сократить основной штат до 75 тысяч работников, что означает увольнение примерно 24 тысяч человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Verge.

Сокращение коснется, в частности, операций в Коста-Рике — Intel прекратит там сдачу и тестирование, передав эти функции на мощности во Вьетнаме. В то же время, более 2000 работников останутся в Коста-Рике на инженерных и корпоративных позициях. В Европе Intel уже остановила новые инвестиционные проекты в Германии и Польше, а теперь официально отказывается от их реализации.

Также компания замедлит строительство завода в Огайо – этот шаг объясняется желанием снизить затраты в соответствии с реальным спросом. По словам гендиректора Intel Лип-Бу Тана, компания перепланирует инвестиционную стратегию.

За первое полугодие Intel уже реализовала большинство анонсированных сокращений, уменьшив основной штат на 15%. При этом компания понесла чистый ущерб в $2,9 млрд при доходе $12,9 млрд. Несмотря на глобальный бум ИИ, выручка от центров обработки данных выросла всего на 4% ($3,9 млрд), производство чипов для ПК — наоборот, упало на 3% ($7,9 млрд).

Intel также продолжает реорганизацию своего бизнеса: в июне компания вышла с рынка автомобильных чипов, а в июле выделила отдельное направление RealSense, связанное с компьютерным зрением. Новое руководство центра обработки данных должно представить уже в следующем квартале.

Кроме того, Intel планирует выпустить новые флагманские процессоры Panther Lake в конце 2025 года, а Nova Lake — к концу 2026 года. Тан лично берет на себя контроль за каждым новым дизайном чипов: теперь каждая архитектура должна проходить его персональное одобрение.

Напомним, в прошлом году техногигант уже сократил около 15 000 рабочих мест. В конце 2024 года в Intel работало 108 900 человек, а в 2023 году – 124 800.