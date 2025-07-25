Intel скоротить 24 тисячі співробітників і згортає проєкти в Європі та Латинській Америці

Американська компанія Intel оголосила про масштабне скорочення персоналу і зупинку частини міжнародних проєктів. За результатами звіту за другий квартал 2025 року, компанія планує скоротити основний штат до 75 тисяч працівників, що означає звільнення приблизно 24 тисяч осіб. Наприкінці 2024 року в компанії працювало майже 110 тисяч людей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Verge.

Скорочення торкнеться, зокрема, операцій у Коста-Риці — Intel припинить там складання і тестування, передавши ці функції на потужності у В'єтнамі. Водночас понад 2000 працівників залишаться у Коста-Риці на інженерних і корпоративних позиціях. У Європі Intel вже зупинила нові інвестиційні проєкти в Німеччині та Польщі, а тепер офіційно відмовляється від подальшого їх реалізування.

Також компанія уповільнить будівництво заводу в Огайо — цей крок пояснюється бажанням зменшити витрати відповідно до реального попиту. За словами гендиректора Intel Ліп-Бу Тана, компанія перепланує інвестиційну стратегію.

За перше півріччя Intel вже реалізувала більшість анонсованих скорочень, зменшивши основний штат на 15%. При цьому компанія зазнала чистих збитків у $2,9 млрд при доході $12,9 млрд. Попри глобальний бум ШІ, виручка від центрів обробки даних зросла лише на 4% ($3,9 млрд), виробництво чіпів для ПК — навпаки, впало на 3% ($7,9 млрд).

Intel також продовжує реорганізацію свого бізнесу: у червні компанія вийшла з ринку автомобільних чіпів, а в липні виділила окремо напрям RealSense, пов'язаний із комп'ютерним зором. Нове керівництво центру обробки даних мають представити вже в наступному кварталі.

Попри все, Intel планує випустити нові флагманські процесори Panther Lake наприкінці 2025 року, а Nova Lake — до кінця 2026 року. Тан особисто бере на себе контроль за кожним новим дизайном чіпів: відтепер кожна архітектура мусить проходити його персональне схвалення.

Нагадаємо, торік техногігант вже скоротив близько 15 000 робочих місць. Наприкінці 2024 року в Intel працювало 108 900 чоловік, а у 2023 році — 124 800.