Intel можуть розділити: Broadcom і TSMC розглядають купівлю частини бізнесу

Американський виробник мікросхем Intel може зазнати розділу, оскільки компанії Broadcom та Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) зацікавлені у придбанні окремих частин її бізнесу.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними джерел, Broadcom розглядає можливість купівлі підрозділу Intel, що займається розробкою та маркетингом мікросхем. Водночас TSMC вивчає перспективу контролю над заводами Intel, потенційно у складі консорціуму інвесторів.

Переговори наразі перебувають на початковій стадії, і поки що жодних офіційних пропозицій не зроблено. При цьому Broadcom може відмовитися від угоди, якщо не знайде партнера для виробничого бізнесу Intel.

Очікується, що будь-яка угода щодо заводів Intel вимагатиме схвалення уряду США, оскільки компанія отримала суттєве фінансування за програмою підтримки вітчизняного виробництва мікросхем.

Повідомляється, що представники адміністрації Дональда Трампа, стурбовані можливим переходом американських потужностей під контроль іноземних компаній.

Аналітики зазначають, що складнощі Intel у виробництві передових чіпів та конкуренція з боку TSMC і Samsung стали причиною її нинішнього фінансового становища. Водночас компанія продовжує реструктуризацію, виділяючи виробничий підрозділ в окрему дочірню компанію з власною радою директорів.

Рада директорів Intel наразі шукає нового генерального директора, який буде визначати подальшу стратегію компанії та її можливий розподіл.

Додамо, що Broadcom і TSMC не єдині, хто має плани стосовно Intel. Відомо також, що компанію хотів придбати один із найбільших світових виробників мікросхем Qualcomm.

Нагадаємо, що останнім часом Intel стикається з певними труднощами. В серпні 2024 року компанія оголосила про плани скоротити понад 15% своєї робочої сили, що становить приблизно 17 500 працівників, і призупинити виплату дивідендів, починаючи з четвертого кварталу 2024 року. Після такого оголошення, акції компанії впали на 20%, що призвело до втрати понад 24 мільярдів доларів ринкової вартості.