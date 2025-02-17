Intel могут разделить: Broadcom и TSMC рассматривают покупку части бизнеса

Американский производитель микросхем Intel может подвергнуться разделу, поскольку компании Broadcom и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) заинтересованы в приобретении отдельных частей ее бизнеса.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, Broadcom рассматривает возможность покупки подразделения Intel, занимающегося разработкой и маркетингом микросхем. В то же время, TSMC изучает перспективу контроля над заводами Intel, потенциально в составе консорциума инвесторов.

Переговоры сейчас находятся на начальной стадии, и пока никаких официальных предложений не сделано. Broadcom может отказаться от сделки, если не найдет партнера для производственного бизнеса Intel.

Ожидается, что любое соглашение по заводам Intel потребует одобрения правительства США, поскольку компания получила существенное финансирование по программе поддержки отечественного производства микросхем.

Сообщается, что представители администрации Дональда Трампа обеспокоены возможным переходом американских мощностей под контроль иностранных компаний.

Аналитики отмечают, что сложности Intel в производстве передовых чипов и конкуренция со стороны TSMC и Samsung стали причиной ее нынешнего финансового положения. В то же время компания продолжает реструктуризацию, выделяя производственное подразделение в отдельную дочернюю компанию с собственным советом директоров.

Совет директоров Intel ищет нового генерального директора, который будет определять дальнейшую стратегию компании и ее возможное распределение.

Добавим, что Broadcom и TSMC не единственные, кто имеет планы по Intel. Известно также, что компанию хотел приобрести один из крупнейших мировых производителей микросхем Qualcomm.

Напомним, что в последнее время Intel сталкивается с определенными трудностями. В августе 2024 года компания объявила о планах сократить более 15% своей рабочей силы, что составляет около 17 500 работников, и приостановить выплату дивидендов, начиная с четвертого квартала 2024 года. После такого объявления, акции компании упали на 20%, что привело к потере более 24 миллиардов долларов рыночной стоимости.