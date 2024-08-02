Акции Intel упали на 20% из-за планов сократить 15% работников

Компания Intel объявила о планах сократить более 15% своей рабочей силы, что составляет примерно 17 500 работников, и приостановить выплату дивидендов начиная с четвертого квартала 2024 года. Эти меры являются частью реструктуризации, сосредоточенной на убыточном производственном бизнесе,

Об этом сообщает Reuters.

Компания также ожидает снижения выручки в третьем квартале, прогнозируя доходы в пределах 12,5–13,5 миллиарда долларов США, что ниже средней оценки аналитиков в 14,35 миллиарда долларов. Эти шаги проходят на фоне уменьшения затрат на традиционные полупроводники для центров обработки данных и сосредоточения на микросхемах искусственного интеллекта, где Intel отстает от конкурентов.

После такого объявления акции компании упали на 20% во время расширенных торгов, что привело к потере более 24 миллиардов долларов рыночной стоимости. Это произошло на фоне более широкой распродажи акций американских производителей микросхем, вызванной консервативным прогнозом Arm Holdings.

Реструктуризация Intel включает в себя значительное сокращение операционных и капитальных затрат, которые, по прогнозам, уменьшатся более чем на 10 миллиардов долларов к 2025 году. Эти меры направлены на повышение эффективности работы компании, продолжающей разработку передовых процессоров искусственного интеллекта и расширение своих производственных мощностей.

Генеральный директор Intel Пэт Хелсингер отметил, что компания будет сосредотачиваться на балансе и уменьшении долга, приостановив выплату дивидендов. Он также подчеркнул необходимость сокращения издержек и увеличения числа сотрудников, непосредственно работающих с клиентами.

Эксперты, такие как Майкл Шульман, главный инвестиционный директор Running Point Capital, выражают обеспокоенность по поводу эффективности этих мер, учитывая, что Хелсингер управляет компанией уже более трех лет, а Intel все еще отстает на рынке микросхем искусственного интеллекта.

Сообщается, что к концу июня 2024 года Intel имела 11,29 миллиарда долларов денежных средств и их эквивалентов, а общие текущие обязательства составляли около 32 миллиардов долларов. Компания ожидает, что скорректированная валовая рентабельность составит 38%, что значительно ниже рыночных ожиданий 45,7%.

Intel планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в строительство и расширение заводов по производству чипов искусственного интеллекта в четырех штатах США.

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