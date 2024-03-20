Intel инвестирует $100 млрд в строительство заводов по производству чипов для ИИ

Компания Intel планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в строительство и расширение заводов по производству чипов искусственного интеллекта в четырех штатах США.

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Об этом пишет Reuters.

Для этого компания получила 19,5 миллиардов долларов федеральных грантов и ссуд и надеется получить еще 25 млрд долларов в виде налоговых льгот.

Эти средства в значительной степени помогут Intel исправить ее поврежденную бизнес-модель. В течение десятилетий Intel была мировым лидером в создании самых быстрых и самых маленьких полупроводников, продавая их по высокой цене и направляя прибыль на дополнительные исследования и разработки, чтобы быть впереди других.

Но в 2010-х годах Intel потеряла это производственное преимущество в пользу TSMC, и ее доходы резко упали, поскольку она снизила цены, чтобы удержать долю рынка с низкокачественными продуктами.

Генеральный директор Пэт Хелсингер сказал, что около 30% плана в 100 миллиардов долларов будут потрачены на затраты на строительство, такие как оплата труда, трубы и бетон. Остальные пойдут на закупку инструментов для изготовления микросхем у таких фирм, как ASML, Tokyo Electron, ОАК и других.

Генеральный директор Пэт Хелсингер сказал, что около 30% плана в 100 миллиардов долларов будут потрачены на затраты на строительство, такие как оплата труда, трубы и бетон. Остальные пойдут на закупку инструментов для изготовления микросхем у таких фирм, как ASML, Tokyo Electron, ОАК и других.

Ранее Хелсингер заявлял, что, вероятно, понадобится второй раунд финансирования США для производства микросхем, чтобы восстановить лидерство Соединенных Штатов в производстве полупроводников. Еще в 2021 году он объявил о плане вернуть Intel на первую позицию, но, чтобы сделать план прибыльным, он сказал, что ему нужна государственная поддержка.

Однако даже имея федеральную поддержку, Intel должна показать, что она может конкурировать со своими тайваньскими и корейскими конкурентами быстрее, чем позже, сказал Бен Баджарин, генеральный директор аналитической компании Creative Strategies.

Издание пишет, что государственное финансирование поможет запустить новые заводы в 2027 или 2028 году.

Добавим, что кроме Intel над чипами для искусственного интеллекта работает и Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, которая является разработчиком ChatGPT. Он планирует вложить миллиарды долларов от мировых инвесторов в производство микросхем и создать сеть заводов по производству полупроводников.

Источник фото: ua.depositphotos.com