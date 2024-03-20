Intel інвестує $100 млрд у будівництво заводів з виробництва чипів для ШІ

Компанія Intel планує інвестувати 100 мільярдів доларів у будівництво та розширення заводів з виробництва чипів штучного інтелекту в чотирьох штатах США.

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Про це пише Reuters.

Для цього компанія отримала 19,5 мільярдів доларів федеральних грантів і позик і сподівається отримати ще 25 мільярдів доларів у вигляді податкових пільг.

Ці кошти значною мірою допоможуть Intel виправити її пошкоджену бізнес-модель.Протягом десятиліть Intel була світовим лідером у створенні найшвидших і найменших напівпровідників, продаючи їх за високою ціною та спрямовуючи прибуток на додаткові дослідження та розробки, щоб бути попереду інших.

Але в 2010-х роках Intel втратила цю виробничу перевагу на користь TSMC, і її прибутки різко впали, оскільки вона знизила ціни, щоб утримати частку ринку з низькоякісними продуктами.

Генеральний директор Пет Гелсінгер сказав, що близько 30% плану в 100 мільярдів доларів буде витрачено на витрати на будівництво, такі як оплата праці, труби та бетон. Решта піде на закупівлю інструментів для виготовлення мікросхем у таких фірм, як ASML, Tokyo Electron, ОАК, та інших.

Генеральний директор Пет Гелсінгер сказав, що близько 30% плану в 100 мільярдів доларів буде витрачено на витрати на будівництво, такі як оплата праці, труби та бетон. Решта піде на закупівлю інструментів для виготовлення мікросхем у таких фірм, як ASML, Tokyo Electron, ОАК, та інших.

Раніше Гелсінгер заявляв, що, ймовірно, знадобиться другий раунд фінансування США для виробництва мікросхем, щоб відновити лідерство Сполучених Штатів у виробництві напівпровідників. Ще у 2021 році він оголосив про план повернути Intel на першу позицію, але щоб зробити план прибутковим, він сказав, що йому потрібна державна підтримка.

Проте, навіть маючи федеральну підтримку, Intel має показати, що вона може конкурувати зі своїми тайванськими та корейськими конкурентами швидше, ніж пізніше, сказав Бен Баджарін, генеральний директор аналітичної компанії Creative Strategies.

Видання пише, що державне фінансування допоможе запустити нові заводи у 2027 чи 2028 році.

Додамо, що окрім Intel, над чипами для штучного інтелекту працює і Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка є розробником ChatGPT. Він планує вкласти мільярди доларів від світових інвесторів у виробництво мікросхем та створити мережу заводів із виробництва напівпровідників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com