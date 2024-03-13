Евросоюз принял закон об ИИ, ставший самым большим набором правил для этой сферы

Европарламент одобрил закон об искусственном интеллекте, который обеспечит безопасность и соблюдение основных прав, а также направлен на защиту демократии, верховенства закона, одновременно стимулируя инновации и делая Европу лидером в этой области.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Документ устанавливает обязательства по ИИ исходя из его потенциальных рисков и уровня влияния.

Он вступит в силу после его подписания государствами-членами, что обычно является формальностью, и после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Страны ЕС намерены официально дать согласие на закон в мае, при этом ожидается, что он начнет применяться в 2026 году, хотя некоторые положения вступят в силу ранее, передает Reuters.

Регламент, согласованный на переговорах с государствами-членами в декабре 2023 года, был одобрен депутатами Европарламента 523 голосами "за", 46 - "против". Еще 49 парламентариев воздержались от голосования.

Издание Bloomberg отмечает, что закон вызывает обеспокоенность тем, что компании считают его слишком строгим, а цифровые регуляторы – недостаточно действенным.

Из-за того, что США до сих пор не имеют законодательства по ИИ, этот знаковый документ может определить, как будут руководить искусственным интеллектом в западном мире.

"Европа теперь является мировым установщиком стандартов в области надежного ИИ", – заявил европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

Что будет запрещено новым законом о ИИ

Закон призван устранить беспокойство по поводу предвзятости, конфиденциальности и других рисков, связанных с быстроразвивающимися технологиями.

Согласно сообщению органа, новыми правилами будут запрещены определенные программы ИИ, угрожающие правам граждан, в том числе системы биометрической категоризации на основе чувствительных характеристик и нецелевого сбора изображений людей из Интернета, или записей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.

Также будут запрещены распознавание эмоций людей на рабочих местах и в школах, социальный скоринг и ИИ, который манипулирует поведением человека или использует слабые места людей.

Закон будет ограничивать использование правоохранительными органами систем биометрической идентификации, за исключением исчерпывающе перечисленных и узко определенных ситуаций – например, целенаправленный поиск пропавшего без вести человека или для предотвращения террористической атаки.

Кроме того, все системы ИИ и связанные с ними продукты должны иметь четкую маркировку и прозрачность в использовании. Например, четкая маркировка должна иметь искусственные или измененные изображения, аудио- и видеоконтент (так называемые deepfakes).

В чем важность закона об искусственном интеллекте

Принятие закона об искусственном интеллекте задаст тон регулированию инструментов ИИ в развитых странах. В случае его одобрения ЕС станет первым правительством за пределами Азии, которое наложит жесткие ограничения на эту технологию.

Напомним, министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам нужно принять законы по регулированию искусственного интеллекта. Главы этих ведомств понимают, что политические инструменты регулирования ИИ могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

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