Акції Intel впали на 20% через плани скоротити 15% працівників

Компанія Intel оголосила про плани скоротити понад 15% своєї робочої сили, що становить приблизно 17 500 працівників, і призупинити виплату дивідендів, починаючи з четвертого кварталу 2024 року. Ці заходи є частиною реструктуризації, зосередженої на збитковому виробничому бізнесі,

Про це повідомляє Reuters.

Компанія також очікує на зниження виручки в третьому кварталі, прогнозуючи доходи в межах 12,5–13,5 мільярдів доларів США, що нижче середньої оцінки аналітиків у 14,35 мільярда доларів. Ці кроки відбуваються на фоні зменшення витрат на традиційні напівпровідники для центрів обробки даних і зосередження на мікросхемах штучного інтелекту, де Intel відстає від конкурентів.

Після такого оголошення, акції компанії впали на 20% під час розширених торгів, що призвело до втрати понад 24 мільярдів доларів ринкової вартості. Це сталося на тлі ширшого розпродажу акцій американських виробників мікросхем, спричиненого консервативним прогнозом Arm Holdings.

Реструктуризація Intel включає значне скорочення операційних та капітальних витрат, які, за прогнозами, зменшаться більш ніж на 10 мільярдів доларів до 2025 року. Ці заходи спрямовані на підвищення ефективності роботи компанії, яка продовжує розробку передових процесорів штучного інтелекту та розширення своїх виробничих потужностей.

Генеральний директор Intel Пет Гелсінгер зазначив, що компанія зосереджуватиметься на балансі та зменшенні боргу, призупинивши виплату дивідендів. Він також підкреслив необхідність скорочення витрат і збільшення числа співробітників, які безпосередньо працюють з клієнтами.

Експерти, такі як Майкл Шульман, головний інвестиційний директор Running Point Capital, висловлюють занепокоєння щодо ефективності цих заходів, враховуючи, що Гелсінгер керує компанією вже більше трьох років, а Intel все ще відстає на ринку мікросхем штучного інтелекту.

Повідомляється, що на кінець червня 2024 року Intel мала 11,29 мільярда доларів грошових коштів та їх еквівалентів, а загальні поточні зобов’язання становили близько 32 мільярдів доларів. Компанія очікує, що скоригована валова рентабельність складе 38%, що значно нижче ринкових очікувань у 45,7%.

Додамо, Intel планує інвестувати 100 мільярдів доларів у будівництво та розширення заводів з виробництва чипів штучного інтелекту в чотирьох штатах США.

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