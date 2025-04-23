Техгігант Intel планує скоротити понад 20% персоналу — Вloomberg

Цього тижня американський виробник мікросхем Intel збирається оголосити про плани скоротити більше 20% своїх співробітників з метою усунення бюрократії в компанії, яка перебуває у скрутному становищі.

Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на свої джерела.

За даними інсайдера, такий крок є частиною спроби оптимізувати управління та перебудувати інженерну культуру технологічної корпорації. Це буде перша велика реструктуризація під керівництвом нового генерального директора Ліп-Бу Тана, який став біля керма минулого місяця.

Торік техгігант вже скоротив близько 15 000 робочих місць. Наприкінці 2024 року в Intel працювало 108 900 чоловік, а у 2023 році — 124 800.

Тан має намір повернути Intel у лідери технологічного ринку і щосили намагається наздогнати Nvidia у сфері обчислень штучного інтелекту. Керівник компанії пообіцяв відокремити активи Intel, які не є центральними для його місії, та створити більш привабливі продукти. Минулого тижня компанія погодилася продати 51% акцій свого підрозділу програмованих чипів Altera компанії Silver Lake Management, що стало кроком до цієї мети.

Крім того, Тан заявив, що Intel необхідно замінити втрачені інженерні кадри, покращити свій баланс і краще адаптувати виробничі процеси до потреб потенційних клієнтів.

Хоча найгірше з падінь доходів Intel вже позаду, за оцінками Уолл-стріт, аналітики не прогнозують повернення до попередніх рівнів продажів протягом багатьох років, якщо це взагалі станеться. Intel упустила найприбутковіше нове поле для індустрії чіпів за десятиліття. Компанія, яка тривалий час домінувала на ринку процесорів для персональних комп'ютерів та центрів обробки даних, повільно відреагувала на перехід до ШІ. Цей переворот дозволив Nvidia вирости з нішевого гравця до найціннішої у світі компанії з виробництва напівпровідників — з доходом, який тепер затьмарює продаж Intel.

Раніше повідомлялося про те, що Intel може зазнати розділу, оскільки компанії Broadcom та TSMC зацікавлені у придбанні окремих частин її бізнесу.