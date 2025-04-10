- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан виявився інвестором більш ніж 600 китайських компаній
Ліп-Бу Тан, який обраний на посаду голови Intel — найбільшого виробника чіпів у США, інвестував у сотні китайських технологічних компаній, включаючи щонайменше вісім, пов'язаних з армією Китаю.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Призначення минулого місяця Тана на посаду генерального директора компанії, що виробляє передові чіпи для Міністерства оборони США, викликало у деяких інвесторів питання щодо масштабів його участі в бізнесі КНР.
За даними видання, Тан контролює понад 40 китайських компаній та фондів, а також міноритарні пакети акцій у більш ніж 600 через інвестиційні фірми, якими він керує чи володіє. У багатьох випадках він ділить міноритарні пакети акцій із китайськими державними структурами.
Декілька інвесторів висловили стурбованість тим, що масштаб інвестицій Тана може ускладнити завдання відродження Intel. Поряд з Taiwan Semiconductor Manufacturing і Samsung Electronics, Intel є однією з трьох компаній у світі, які виробляють найпередовіші комп'ютерні чіпи, і єдиною, що базується в США.
Стверджується, що Тан робив свої інвестиції через Walden International, венчурну компанію із Сан-Франциско, яку він заснував у 1987 році, а також через дві холдингові компанії, що базуються в Гонконгу: Sakarya Limited та Seine Limited.
Intel відмовилася коментувати інвестиції Тана у Китаї. Представник компанії сказав, що Тан заповнив анкету директорів та посадових осіб, яка потребує розкриття будь-яких потенційних конфліктів інтересів. "Ми належним чином розглядаємо будь-які потенційні конфлікти і розглядаємо інформацію, як того вимагають правила SEC", - прокоментував представник Intel.
Громадянам США не заборонено володіти акціями китайських компаній, навіть тих, які пов'язані з китайськими військовими, якщо ці компанії не були включені до списку компаній військово-промислового комплексу Китаю.
Нагадаємо, американський виробник мікросхем Intel може зазнати розділу, оскільки компанії Broadcom та Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) зацікавлені у придбанні окремих частин її бізнесу.