Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан оказался инвестором более 600 китайских компаний

Лип-Бу Тан, избранный на должность главы Intel — крупнейшего производителя чипов в США, инвестировал в сотни китайских технологических компаний, включая, по меньшей мере, восемь, связанных с армией Китая.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Назначение в прошлом месяце Тана на должность генерального директора компании, производящей передовые чипы для Министерства обороны США, вызвал у некоторых инвесторов вопрос о масштабах его участия в бизнесе КНР .

По данным агентства, Тан контролирует более 40 китайских компаний и фондов, а также миноритарные пакеты акций более чем в 600 через инвестиционные фирмы, которыми он управляет или владеет. Во многих случаях он разделяет миноритарные пакеты акций с китайскими государственными структурами.

Несколько инвесторов выразили обеспокоенность тем, что масштаб инвестиций Тана может усложнить задачу возрождения Intel. Наряду с Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics, Intel является одной из трех компаний в мире, производящих самые передовые компьютерные чипы, и единственной базирующейся в США.

Утверждается, что Тан делал свои инвестиции через Walden International, венчурную компанию из Сан-Франциско, которую он основал в 1987 году, а также через две холдинговые компании, базирующиеся в Гонконге: Sakarya Limited и Seine Limited.

Intel отказалась комментировать инвестиции Тана в Китае. Представитель компании сказал, что Тан заполнил анкету директоров и должностных лиц, нуждающихся в раскрытии любых потенциальных конфликтов интересов. "Мы должным образом рассматриваем любые потенциальные конфликты и рассматриваем информацию, как того требуют правила SEC", — прокомментировал представитель. Intel.

Гражданам США не запрещено владеть акциями китайских компаний даже тех, которые связаны с китайскими военными, если эти компании не были включены в список компаний военно-промышленного комплекса Китая.

Напомним, американский производитель микросхем Intel может подвергнуться разделу, поскольку компании Broadcom и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) заинтересованы в приобретении отдельных частей ее бизнеса.