Техгигант Intel планирует сократить более 20% персонала — Вloomberg

На этой неделе американский производитель микросхем Intel собирается объявить о планах сократить более 20% своих сотрудников с целью устранения бюрократии в находящейся в затруднительном положении компании.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным инсайдера, такой шаг является частью попытки оптимизировать управление и перестроить инженерную культуру технологической корпорации. Это будет первая крупная реструктуризация под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана, ставшего у руля в прошлом месяце.

В прошлом году техгигант уже сократил около 15 000 рабочих мест. В конце 2024 года в Intel работало 108 900 человек, а в 2023 году — 124 800 человек.

Тан намерена вернуть Intel в лидеры технологического рынка и изо всех сил пытается догнать Nvidia в сфере вычислений искусственного интеллекта. Руководитель компании пообещал отделить активы Intel, не являющиеся центральными для его миссии, и создать более привлекательные продукты. На прошлой неделе компания согласилась продать 51% акций своего подразделения программируемых чипов Altera компании Silver Lake Management, что явилось шагом к этой цели.

Кроме того, Тан заявил, что Intel необходимо заменить утраченные инженерные кадры, улучшить свой баланс и лучше адаптировать производственные процессы к потребностям потенциальных клиентов.

Хотя самое плохое из падений доходов Intel уже позади, по оценкам Уолл-стрит, аналитики не прогнозируют возвращение к предыдущим уровням продаж в течение многих лет, если это вообще произойдет. Intel упустила самое прибыльное новое поле для индустрии чипов за десятилетие. Компания, долгое время доминировавшая на рынке процессоров для персональных компьютеров и центров обработки данных, медленно отреагировала на переход к ИИ. Этот переворот позволил Nvidia вырасти из нишевого игрока в самую ценную в мире компанию по производству полупроводников — с доходом, который теперь омрачает продажи Intel.

Ранее сообщалось о том, что Intel может подвергнуть разделу , поскольку компании Broadcom и TSMC заинтересованы в приобретении отдельных частей ее бизнеса.