SoftBank інвестує $2 мільярди в Intel, який знаходиться у скрутному становищі: що відомо

Японський конгломерат SoftBank інвестує $2 млрд у розвиток американську компанію Intel. Ця новина, оприлюднена у понеділок, стала значним вотумом довіри для виробника чипів, що знаходиться у важкому становищі. На тлі цієї новини акції Intel зросли на 6% на розширених торгах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

SoftBank придбає звичайні акції Intel за ціною $23 за штуку, що робить його п'ятим за величиною акціонером компанії. Засновник SoftBank Масайоші Сон заявив, що інвестиція в Intel відображає впевненість у майбутньому виробництва напівпровідників у США та ключовій ролі Intel у цьому процесі.

Скрутне становище Intel

Ця інвестиція розглядається як критично важлива підтримка для Intel, яка останнім часом стикається з труднощами: її акції втратили 60% вартості минулого року, і компанія не змогла повною мірою скористатися бумом у сфері штучного інтелекту.

Останнім часом Intel стала головною темою для обговорення у Вашингтоні через роль компанії як єдиної американської компанії, здатної виробляти передові чипи.

Однак ливарне виробництво Intel, призначене для виробництва мікросхем для інших компаній, поки не знайшло великого замовника, що є важливим кроком на шляху стабілізації та розширення. Минулого місяця Intel заявила, що почекає із отриманням замовлень, перш ніж обіцяти майбутні інвестиції у своє ливарне виробництво.

Розширення впливу SoftBank

SoftBank стає все більшим гравцем на світовому ринку мікросхем та штучного інтелекту. 2016 року японська компанія придбала розробника мікросхем Arm за угоду вартістю близько 32 мільярдів доларів на той момент. Сьогодні вартість компанії складає майже 150 мільярдів доларів. Процесори на базі ARM входять до складу систем Nvidia, що використовуються в центрах обробки даних.

А у березні цього року SoftBank оголосив про плани придбати іншого розробника чіпів, Ampere Computing, за 6,5 млрд доларів.

Крім того, SoftBank також був частиною планів президента Трампа про "Зоряну браму" в січні, поряд з OpenAI і Oracle. Три компанії зобов'язалися інвестувати в проект інфраструктури штучного інтелекту на початковому етапі 100 мільярдів доларів та до 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Через два місяці SoftBank очолив інвестиції в OpenAI у розмірі 40 мільярдів доларів, що стало найбільшою приватною технологічною угодою в історії.

