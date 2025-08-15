ЗМІ дізналися про плани уряду США купити частку в Intel: акції компанії ростуть, а Білий дім каже про "спекуляції"

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість придбання урядом частки в корпорації Intel.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За інформацією агентства, тема була піднята під час зустрічі глави держави з генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном. Раніше Трамп публічно критикував керівника компанії за затримки у будівництві великого виробничого комплексу в штаті Огайо, що розглядається як ключовий елемент американської стратегії відновлення внутрішнього виробництва напівпровідників.

Потенційне придбання частки в Intel розглядається як інструмент державної підтримки національної напівпровідникової індустрії. Ймовірно, фінансування може бути спрямоване на прискорення запуску заводу в Огайо, відкриття якого вже неодноразово переносилося.

Intel відмовилася коментувати інформацію про можливість обговорення державної інвестиції, але заявила, що компанія залишається "глибоко відданою підтримці зусиль президента Трампа щодо зміцнення технологічного та виробничого лідерства США". Представник Білого дому, своєю чергою, заявив, що "обговорення гіпотетичних угод слід розглядати як спекуляції, якщо тільки адміністрація офіційно не оголосить про це".

Акції Intel ростуть

Акції Intel у четвер зростали в ціні до 8,9%. За підсумками торгів у Нью-Йорку вони подорожчали на 7,4% — до $23,86, що підняло ринкову капіталізацію компанії приблизно до $104,4 млрд.

Після закриття основної сесії котирування продовжили зростати ще приблизно на 4%.

Зазначимо, що питання державної участі у виробництві чипів набуло актуальності на тлі зростання конкуренції з Китаєм і Тайванем, а також глобального попиту на напівпровідники для штучного інтелекту та оборонної галузі.

У квітні ми писали, що генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан виявився інвестором більш ніж 600 китайських компаній.