Новини
Дата публікації
Акції Intel зросли на 10% після багатомільярдних інвестицій

Акції Intel зросли на 10% / Depositphotos

Акції американського виробника електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів Intel різко зросли після того, як компанія опублікувала результати за третій квартал, що виявилися кращими за очікування аналітиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Компанії вдалося перевищити прогноз прибутку завдяки жорстким заходам зі скорочення витрат, які Intel активно впровадляє протягом останніх місяців.

Аналітики відзначають, що це стало першим квартальним звітом після значних багатомільярдних інвестицій з боку Nvidia, японського SoftBank та уряду США, що посилило довіру на ринку та очікування подальшого зростання грошових потоків.

У п’ятницю на Франкфуртській біржі цінні папери виробника мікропроцесорів підскочили майже на 10%, що стало продовженням зростання на американських ринках напередодні, де акції подорожчали приблизно на 7%.

Такий ривок на біржі інвестори розглядають як ознаку стабілізації та потенційного відновлення позицій Intel на тлі жорсткої конкуренції в сегменті напівпровідників і високопродуктивних обчислень.

Зауважимо, у серпні президент США Дональд Трамп оголосив про придбання 10% акцій компанії Intel у межах нової угоди, яка передбачає конвертацію урядових грантів у капітал виробника чипів.

Того ж місяця японський конгломерат SoftBank заявив, що інвестує $2 млрд у розвиток Intel. Ця стало значним вотумом довіри для виробника чипів, що знаходився у важкому становищі. На тлі цієї новини акції Intel зросли на 6% на розширених торгах.

Автор:
Тетяна Гойденко