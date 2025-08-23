Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,50

48,28

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США придбали 10% акцій Intel: Трамп конвертував гранти у частку компанії

Intel
США придбали 10% акцій Intel / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп оголосив про придбання державою 10% акцій компанії Intel у межах нової угоди, яка передбачає конвертацію урядових грантів у капітал виробника чіпів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з домовленістю, Сполучені Штати отримають 433,3 мільйона акцій Intel на суму 8,9 мільярда доларів, сплативши 20,47 долара за акцію. Це приблизно на 4 долари дешевше від ціни закриття цінних паперів компанії у п’ятницю, яка становила 24,80 долара. Частина фінансування походить з грантів, виділених ще адміністрацією Джо Байдена у рамках закону CHIPS, а також із програми Secure Enclave.

Угода гарантує Intel близько 10 мільярдів доларів для будівництва та розширення виробничих потужностей у США. Водночас уряд зможе збільшити частку своєї участі, якщо бізнес із виробництва напівпровідників демонструватиме подальше зростання.

Зазначається, що це рішення стало черговим прикладом активного втручання Білого дому у діяльність американських корпорацій, спрямованого на зміцнення позицій країни у сфері високих технологій.

Агентство пише, що цей крок також покращив стосунки між Дональдом Трампом і генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном. Лише нещодавно президент закликав його до відставки через ймовірні конфлікти інтересів, пов’язані з китайськими компаніями. Після особистих переговорів, що відбулися 22 серпня, сторони дійшли компромісу.

"Він хотів зберегти свою роботу і в результаті ми отримали 10 мільярдів доларів для Сполучених Штатів", — заявив Трамп.

Міністр торгівлі Говард Латнік підкреслив, що досягнута домовленість є справедливою як для Intel, так і для американців. На тлі новини акції компанії зросли приблизно на 1% у післяринкових торгах, додавши до 5,5% підйому під час основної сесії.

Вкладення у Intel стало частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, яка передбачає посилення державного контролю у стратегічно важливих галузях. Серед останніх прикладів — угода з Nvidia щодо продажів у Китаї, інвестиції Пентагону в MP Materials для збільшення виробництва рідкоземельних магнітів, а також отримання урядом «золотої акції» у процесі придбання US Steel японською Nippon Steel.

Нагадаємо, ще 15 серпня стало відомо, що адміністрація Трампа обговорює можливість придбання урядом частки в корпорації Intel. 

Автор:
Тетяна Гойденко