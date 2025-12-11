Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Intel и AMD обвиняют в поставках чипов для российских ракет

чипы
Иски были поданы в Окружной суд штата Техас / Depositphotos

Производители чипов Intel, AMD, Texas Instruments и Mouser Electronics оказались в центре серии судебных исков в США из-за якобы небрежности в защите своих технологий от попадания в Россию и Иран. Иски были поданы в Окружной суд штата Техас от имени десятков украинских гражданских лиц.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Истцы утверждают, что компании продемонстрировали умышленное невежество, позволяя третьим сторонам перепродавать ограниченные микрочипы, которые использовались для дронов и ракет, атаковавших гражданское население Украины.

Среди инцидентов, упомянутых в исках, атаки между 2023 и 2025 годами связаны с беспилотниками иранского производства и российскими крылатыми и баллистическими ракетами.

Адвокат истцов Микал Уоттс заявил, что компании знают, что их технология чипов попадает в Россию, но не приняли меры для предотвращения этого.

Судебные дела призваны взыскать компенсацию за ущерб, причиненный гражданским лицам в Украине, и подчеркнуть ответственность компаний за контроль над технологиями, которые могут использоваться в военных целях.

Расследование Bloomberg и заявления сенаторов США свидетельствуют, что санкции и экспортный контроль не всегда способны предотвратить попадание чипов в состав российских ракет и беспилотников, применяемых против гражданского населения Украины.

Дела были поданы в суд в Техасе, поскольку компании имеют главные офисы или значительную деятельность. После рассмотрения судом документы станут общедоступными.

Если нужно, я могу подготовить краткий вариант новости для медиа или версию с акцентом на последствия для технологических компаний.

Реакция компаний

Intel заявила, что не ведет бизнес в России и приостановила поставки после начала войны. Компании AMD и Texas Instruments не сразу ответили на запросы о комментарии, но ранее заявляли о полном соблюдении санкций и строгом контроле за экспортом.

Mouser Electronics, принадлежащий Berkshire Hathaway, обвиняют в содействии незаконному перенаправлению чипов через контролируемые российские компании. Представитель Mouser заявил, что "глубоко уважает судебный процесс и ответит в суде".

Автор:
Татьяна Гойденко