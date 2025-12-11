Intel и AMD обвиняют в поставках чипов для российских ракет

Производители чипов Intel, AMD, Texas Instruments и Mouser Electronics оказались в центре серии судебных исков в США из-за якобы небрежности в защите своих технологий от попадания в Россию и Иран. Иски были поданы в Окружной суд штата Техас от имени десятков украинских гражданских лиц.

Истцы утверждают, что компании продемонстрировали умышленное невежество, позволяя третьим сторонам перепродавать ограниченные микрочипы, которые использовались для дронов и ракет, атаковавших гражданское население Украины.

Среди инцидентов, упомянутых в исках, атаки между 2023 и 2025 годами связаны с беспилотниками иранского производства и российскими крылатыми и баллистическими ракетами.

Адвокат истцов Микал Уоттс заявил, что компании знают, что их технология чипов попадает в Россию, но не приняли меры для предотвращения этого.

Судебные дела призваны взыскать компенсацию за ущерб, причиненный гражданским лицам в Украине, и подчеркнуть ответственность компаний за контроль над технологиями, которые могут использоваться в военных целях.

Расследование Bloomberg и заявления сенаторов США свидетельствуют, что санкции и экспортный контроль не всегда способны предотвратить попадание чипов в состав российских ракет и беспилотников, применяемых против гражданского населения Украины.

Дела были поданы в суд в Техасе, поскольку компании имеют главные офисы или значительную деятельность. После рассмотрения судом документы станут общедоступными.

Реакция компаний

Intel заявила, что не ведет бизнес в России и приостановила поставки после начала войны. Компании AMD и Texas Instruments не сразу ответили на запросы о комментарии, но ранее заявляли о полном соблюдении санкций и строгом контроле за экспортом.

Mouser Electronics, принадлежащий Berkshire Hathaway, обвиняют в содействии незаконному перенаправлению чипов через контролируемые российские компании. Представитель Mouser заявил, что "глубоко уважает судебный процесс и ответит в суде".