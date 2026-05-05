Apple веде переговори з Intel та Samsung щодо виробництва чіпів у США

Apple веде переговори з Intel та Samsung щодо виробництва чіпів у США / Unsplash

Технологічний гігант Apple провів попередні обговорення з компаніями Intel та Samsung Electronics щодо можливості виробництва основних процесорів для своїх пристроїв на території США.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters із посиланням на звіт Bloomberg News.

За даними джерел, керівники Apple вже відвідали завод Samsung, що будується в Техасі. Паралельно компанія веде переговори з Intel про залучення її потужностей для випуску фірмових чипів. Цей крок може забезпечити Apple додаткові варіанти виробництва, окрім її багаторічного ексклюзивного партнера — тайванського TSMC.

Причини пошуку нових партнерів та ризики

Основним стимулом для диверсифікації стали проблеми з постачанням, на які Apple скаржилася під час останнього фінансового звіту.

Ключові фактори та побоювання:

  • Дефіцит компонентів: за словами Тіма Кука, продажі iPhone стримувалися саме через нестачу передових процесорів.
  • Технологічна залежність: iPhone 17 використовує ті самі складні технології TSMC, що й провідні ШІ-чипи, тому Apple важливо мати резервний майданчик.
  • Питання надійності: попри переговори, компанія занепокоєна здатністю Intel та Samsung забезпечити необхідні масштаби та стабільну якість, порівнянну з TSMC.

Наразі обговорення перебувають на ранніх стадіях, і жодних офіційних замовлень Intel або Samsung ще не отримали. Представники компаній наразі утримуються від офіційних коментарів.

Нагадаємо, Apple знову б’є рекорди: $111 млрд за квартал і зростання продажів iPhone. Доходи корпорації за другий квартал фінансового року, що завершився 28 березня 2026 року, продемонстрували найкращий березневий показник в історії виробника. Попри дефіцит чипів, компанії вдалося досягти рекордних $111,2 млрд виручки

Автор:
Максим Кольц