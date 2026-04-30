Рекордний показник: прибуток Samsung від виробництва чипів зріс майже в 50 разів

Samsung Electronics
Корпорація Samsung Electronics зафіксувала рекордні фінансові результати / Вікіпедія

Південнокорейська корпорація Samsung Electronics зафіксувала рекордні фінансові результати за перший квартал. Основним драйвером стало 49-кратне зростання доходів у сегменті мікросхем. Операційний прибуток профільного підрозділу склав 53,7 трильйона вон (36,15 мільярда доларів), тоді як роком раніше цей показник становив лише 1,1 трильйона вон. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Загальний дохід компанії збільшився на 69% і досяг позначки 133,9 трильйона вон. Акції компанії на фоні звіту показали річне зростання на 88%, що значно випереджає середні показники ринку.

Зростання показників пов’язане з активним будівництвом центрів обробки даних. Такі компанії як Alphabet, Amazon та Microsoft збільшують витрати на штучний інтелект. Це змушує виробників перерозподіляти потужності на випуск передових чипів для прискорювачів Nvidia. Через це на ринку виникає нестача як спеціалізованих, так і звичайних мікросхем пам'яті.

"Наші пропозиції значно не відповідають попиту клієнтів... Виходячи виключно з поточного попиту за 2027 рік, розрив між пропозицією та попитом у 2027 році, як очікується, ще більше збільшиться, ніж у 2026 році" — повідомив Кім Джеджун, керівник підрозділу мікросхем пам’яті Samsung. Компанія вже розпочала масові продажі нових чипів HBM4 для платформи Nvidia Vera Rubin.

Попри успіхи в напівпровідниковому секторі, інші підрозділи зіткнулися з труднощами. Прибуток мобільного напрямку впав на 35% до 2,8 трильйона вон через здорожчання компонентів. Підрозділ дисплеїв також показав зниження прибутку на 20%, що склало 400 мільярдів вон.

Додатковим фактором ризику для виробництва є можливий страйк працівників у Південній Кореї через питання заробітної плати. Представники Національного союзу електроніки Samsung заявляють, що зупинка роботи може призвести до великих збитків. Компанія створила спеціальну організацію для запобігання перебоям у випуску продукції. Також Samsung диверсифікувала джерела постачання газів для виробництва, щоб мінімізувати вплив конфліктів на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що Samsung Electronics планує інвестувати 4 мільярди доларів у будівництво заводу з виробництва упаковки мікросхем на півночі В'єтнаму. 

Автор:
Тетяна Ковальчук