Рекордный показатель: прибыль Samsung от производства чипов выросла почти в 50 раз

Samsung Electronics
Samsung Electronics зафиксировала рекордные финансовые результаты / Википедия

Южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала рекордные финансовые результаты за первый квартал. Основным драйвером стал 49-кратный рост доходов в сегменте микросхем. Операционная прибыль профильного подразделения составила 53,7 триллиона вон (36,15 миллиарда долларов), тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 1,1 триллиона вон.

Общий доход компании увеличился на 69% и достиг отметки 133,9 триллиона вон. Акции компании на фоне отчета показали годовой рост на 88%, что значительно опережает средние показатели рынка.

Рост показателей связан с активным строительством центров обработки данных. Такие компании, как Alphabet, Amazon и Microsoft, увеличивают затраты на искусственный интеллект. Это заставляет производителей перераспределять мощности на выпуск передовых чипов для ускорителей Nvidia. Из-за этого на рынке возникает нехватка как специализированных, так и обычных микросхем памяти.

"Наши предложения значительно не соответствуют спросу клиентов... Исходя исключительно из текущего спроса за 2027 год, разрыв между предложением и спросом в 2027 году, как ожидается, еще больше увеличится, чем в 2026 году", - сообщил Ким Джеджун, руководитель подразделения микросхем памяти Samsung. Компания уже приступила к массовым продажам новых чипов HBM4 для платформы Nvidia Vera Rubin.

Несмотря на успехи в полупроводниковом секторе, другие подразделения столкнулись с трудом. Прибыль мобильного направления упала на 35% до 2,8 триллиона вон из-за удорожания компонентов. Подразделение дисплеев также показало снижение прибыли на 20%, что составило 400 миллиардов вон.

Дополнительным фактором риска для производства возможна забастовка работников в Южной Корее из-за вопросов заработной платы. Представители Национального союза электроники Samsung заявляют, что остановка работы может привести к большим убыткам. Компания создала специальную организацию по предотвращению перебоев в выпуске продукции. Также Samsung диверсифицировала источники поставок газов для производства, чтобы минимизировать влияние конфликтов на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Samsung Electronics планирует инвестировать 4 миллиарда долларов в строительство завода по производству упаковки микросхем на севере Вьетнама.

Автор:
Татьяна Ковальчук