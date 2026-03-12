Samsung предупреждает о подорожании электроники из-за роста цен на нефть

Генеральный директор Samsung Display, поставщика для Apple и Samsung Electronics, Чун И заявил, что война в Иране и стремительный рост цен на нефть создают риски удорожания энергоносителей и сырья.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По его словам, повышение цен на нефть усугубляет проблемы технологической отрасли, которая уже испытывает давление из-за удорожания чипов. Это может привести к увеличению стоимости телефонов, компьютеров и других электронных устройств.

"Когда цены на нефть растут, цены на сырье, изготовленное из нее, тоже растут. Когда это станет реальностью, я ожидаю значительный рост затрат", - отметил Чун И в комментарии агентству Reuters.

Samsung Display, подразделение Samsung Electronics, производит плоские экраны, используемые в продуктах Apple, в частности, iPhone и MacBook, а также в мобильных телефонах Samsung.

Также следует отметить, что скачок цен на серу показал, что последствия войны вокруг Ирана выходят далеко за пределы нефти и газа, ударяя по глобальным цепям поставок для удобрений, микрочипов и металлургии.

Кроме этого, длительное закрытие Ормузского пролива перевернет мировые энергетические рынки и может спровоцировать нехватку продовольствия.