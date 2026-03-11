Війна в Ірані загрожує добривам, чипам і металургії

Стрибок цін на сірку показав, що наслідки війни навколо Ірану виходять далеко за межі нафти та газу, ударяючи по глобальних ланцюгах постачання для добрив, мікрочипів і металургії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення FinancialTimes.

За словами виконавчого директора London Commodity Brokers Клайва Мюррея, нині головна проблема — знайти судна для транспортування сірки. Через невпевненість у наявності палива минулого тижня не вдалося укласти жодної угоди.

Трейдери називають ринок дуже нестабільним, а деякі компанії намагаються забезпечити короткострокові поставки сірчаної кислоти, щоб підтримати існуючі запаси. Обмеження додає те, що небезпечну кислоту можуть транспортувати та зберігати лише деякі компанії.

Добривна промисловість — найбільший споживач сірки, на який припадає близько 60% попиту. Перебої у постачанні загрожують глобальній продовольчій безпеці та стрімким зростанням цін. Зокрема, ціни на сечовину вже досягли $700 за тонну, на 45% більше, ніж до початку війни. Основні імпортери добрив — Марокко, Китай і Індонезія — купують понад половину сірки на Близькому Сході.

Мікрочипи та гелій також залежать від постачання сірчаної кислоти: її використовують для очищення пластин, а гелій з Перської затоки — для охолодження чипів. Світові виробники, зокрема TSMC, Samsung і SK Hynix, вже відчули зростання вартості виробництва, а нинішні перебої лише посилять тиск на напівпровідникову промисловість.

Металургія також страждає: сірчану кислоту використовують для вилуговування міді, нікелю та урану. Великі виробники міді в Африці та нікелю в Індонезії залежать від імпорту сірки з Близького Сходу. Перебої можуть підвищити собівартість виробництва міді та інших металів.

Експерти попереджають, що запаси на рафінадних заводах вистачить лише на кілька тижнів, після чого промисловість почне шукати альтернативні джерела сировини.

Зауважимо, тривале закриття Ормузької протоки переверне світові енергетичні ринки.