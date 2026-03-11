Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Война в Иране угрожает удобрениям, чипам и металлургии

сера
Война в Иране угрожает удобрениям, чипам и металлургии / Depositphotos

Скачок цен на серу показал, что последствия войны вокруг Ирана выходят далеко за пределы нефти и газа, ударяя по глобальным цепям поставок для удобрений, микрочипов и металлургии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение FinancialTimes.

По словам исполнительного директора London Commodity Brokers Клайва Мюррея, сейчас главная проблема — найти суда для транспортировки серы. Из-за неуверенности в наличии топлива на прошлой неделе не удалось заключить ни одного соглашения.

Трейдеры называют рынок очень нестабильным, а некоторые компании стараются обеспечить краткосрочные поставки серной кислоты, чтобы поддержать существующие запасы. Ограничение добавляет, что опасную кислоту могут транспортировать и хранить только некоторые компании.

Удобрения — крупнейший потребитель серы, на который приходится около 60% спроса. Перебои в снабжении угрожают глобальной продовольственной безопасности и стремительным ростом цен. В частности, цены на мочевину уже достигли $700 за тонну, на 45% больше, чем до начала войны. Основные импортеры удобрений – Марокко, Китай и Индонезия – покупают более половины серы на Ближнем Востоке.

Микрочипы и гелий также зависят от снабжения серной кислотой: ее используют для очистки пластин, а гелий из Персидского залива – для охлаждения чипов. Мировые производители, в частности TSMC, Samsung и SK Hynix, уже ощутили рост стоимости производства, а нынешние перебои лишь усилят давление на полупроводниковую промышленность.

Металлургия также страдает: серную кислоту используют для выщелачивания меди, никеля и урана. Крупные изготовители меди в Африке и никеля в Индонезии зависят от импорта серы с Ближнего Востока. Перебои могут повысить себестоимость производства меди и других металлов.

Эксперты предупреждают, что запасов на рафинадных заводах хватит всего на несколько недель, после чего промышленность начнет искать альтернативные источники сырья.

Заметим, что длительное закрытие Ормузского пролива перевернет мировые энергетические рынки.

Автор:
Татьяна Гойденко