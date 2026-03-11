Война в Иране угрожает удобрениям, чипам и металлургии

Скачок цен на серу показал, что последствия войны вокруг Ирана выходят далеко за пределы нефти и газа, ударяя по глобальным цепям поставок для удобрений, микрочипов и металлургии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение FinancialTimes.

По словам исполнительного директора London Commodity Brokers Клайва Мюррея, сейчас главная проблема — найти суда для транспортировки серы. Из-за неуверенности в наличии топлива на прошлой неделе не удалось заключить ни одного соглашения.

Трейдеры называют рынок очень нестабильным, а некоторые компании стараются обеспечить краткосрочные поставки серной кислоты, чтобы поддержать существующие запасы. Ограничение добавляет, что опасную кислоту могут транспортировать и хранить только некоторые компании.

Удобрения — крупнейший потребитель серы, на который приходится около 60% спроса. Перебои в снабжении угрожают глобальной продовольственной безопасности и стремительным ростом цен. В частности, цены на мочевину уже достигли $700 за тонну, на 45% больше, чем до начала войны. Основные импортеры удобрений – Марокко, Китай и Индонезия – покупают более половины серы на Ближнем Востоке.

Микрочипы и гелий также зависят от снабжения серной кислотой: ее используют для очистки пластин, а гелий из Персидского залива – для охлаждения чипов. Мировые производители, в частности TSMC, Samsung и SK Hynix, уже ощутили рост стоимости производства, а нынешние перебои лишь усилят давление на полупроводниковую промышленность.

Металлургия также страдает: серную кислоту используют для выщелачивания меди, никеля и урана. Крупные изготовители меди в Африке и никеля в Индонезии зависят от импорта серы с Ближнего Востока. Перебои могут повысить себестоимость производства меди и других металлов.

Эксперты предупреждают, что запасов на рафинадных заводах хватит всего на несколько недель, после чего промышленность начнет искать альтернативные источники сырья.

Заметим, что длительное закрытие Ормузского пролива перевернет мировые энергетические рынки.