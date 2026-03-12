Samsung попереджає про здорожчання електроніки через зростання цін на нафту

Генеральний директор Samsung Display, постачальника для Apple та Samsung Electronics, Чун І заявив, що війна в Ірані та стрімке зростання цін на нафту створюють ризики подорожчання енергоносіїв та сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За його словами, підвищення цін на нафту посилює проблеми технологічної галузі, яка вже відчуває тиск через дорожчання чипів. Це може призвести до зростання вартості телефонів, комп’ютерів та інших електронних пристроїв.

"Коли ціни на нафту зростають, ціни на сировину, виготовлену з неї, також зростають. Коли це стане реальністю, я очікую значне зростання витрат", — зазначив Чун І в коментарі агентству Reuters.

Samsung Display, підрозділ Samsung Electronics, виробляє плоскі екрани, що використовуються в продуктах Apple, зокрема iPhone та MacBook, а також у мобільних телефонах Samsung.

Також варто зауважити, що стрибок цін на сірку показав, що наслідки війни навколо Ірану виходять далеко за межі нафти та газу, ударяючи по глобальних ланцюгах постачання для добрив, мікрочипів і металургії.

Окрім цього, тривале закриття Ормузької протоки переверне світові енергетичні ринки та може спровокувати нестачу продовольства.