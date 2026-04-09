Samsung построит завод по производству упаковки чипов во Вьетнаме за 4 млрд долларов

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics планирует инвестировать 4 миллиарда долларов в строительство завода по производству упаковки микросхем на севере Вьетнама.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Известно, что реализация инициативы будет проходить в несколько этапов, причем первая фаза финансирования предполагает выделение 2 миллиарда долларов.

Министерство финансов Вьетнама уже подтвердило подготовку меморандума о взаимопонимании по этому полупроводниковому проекту.

Стратегическое значение

Новые мощности позволят Samsung удовлетворить растущий мировой спрос на компоненты центров обработки данных и устройств с поддержкой искусственного интеллекта.

Компания, начавшая работать во Вьетнаме еще в 2008 году, последовательно наращивает технологическую сложность своих операций в стране.

После создания мощной базы по производству смартфонов и дисплеев конгломерат переходит к высокотехнологичному этапу сборки и упаковки полупроводников.

Роль Вьетнама в глобальных цепях снабжения

Вьетнам укрепляет статус ключевого производственного узла для международных корпораций, стремящихся диверсифицировать мощности за пределами Китая.

На фоне торговых споров между Пекином и Вашингтоном и установлением тарифных ограничений страна демонстрирует устойчивый экономический рост.

По состоянию на 2024 год совокупные инвестиции Samsung в экономику Вьетнама превысили 23 миллиарда долларов, что обеспечило работой более 90 000 местных специалистов.

Развитие промышленного кластера

Провинция Тхай Нгуен становится центральной площадкой для электронной промышленности Samsung.

Кроме планов нового завода, в начале этого года компания уже взяла на себя обязательство инвестировать 1,2 миллиарда долларов в выпуск высококачественных электронных плат.

Предыдущие вложения в завод Samsung Electro-Mechanics в этом же регионе ранее были доведены до уровня 2,3 млрд долларов, что подтверждает намерения компании закрепить статус Вьетнама как главного глобального центра производства электроники.

Напомним, Samsung Electronics начала более активно привлекать китайские компании к производству компонентов для смартфонов на фоне роста цен на полупроводники, что усиливает давление на прибыльность отрасли.