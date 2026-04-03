Samsung будет закупать чипы для смартфонов в Китае из-за роста цен

Samsung Electronics начала более активно привлекать китайские компании к производству компонентов для смартфонов на фоне роста цен на полупроводники, что усиливает давление на прибыльность отрасли.

Повышение стоимости ключевых компонентов, включая процессоры и память, связано с ростом спроса на решения в сфере искусственного интеллекта. Это формирует дополнительную нагрузку как на производителей смартфонов, так и на их поставщиков.

По данным отраслевых источников, Samsung договорилась о поставках OLED-панелей от китайской China Star Optoelectronics Technology для использования в моделях среднего ценового сегмента, в частности, серии Galaxy A. Ожидается, что объемы поставок значительно возрастут по сравнению с предыдущим годом.

Ранее компания преимущественно использовала дисплеи собственного подразделения Samsung Display, поддерживая внутреннюю цепь снабжения. Текущее изменение рассматривается как шаг к оптимизации затрат в условиях удорожания полупроводников.

Диверсификация снабжения не ограничивается дисплеями. Samsung также привлекает китайских производителей к другим компонентам. В частности, Huanli стала поставщиком механизмов для новых моделей складных смартфонов, а Sunny Optical усилила свои позиции как поставщик модулей камер.

Аналитики отмечают, что такая стратегия - ответ на усиление ценовой конкуренции и необходимость контролировать расходы в условиях "чипфляции". В то же время это повышает давление на традиционных поставщиков, в частности, южнокорейские компании, которые вынуждены конкурировать не только по технологическим параметрам, но и по цене.

Отдельным фактором является быстрый рост технологического уровня китайских производителей, постепенно сокращающий их отставание от лидеров рынка.

На фоне этих процессов аналитики прогнозируют понижение доходности мобильного подразделения Samsung. По оценкам, операционная прибыль подразделения Mobile Experience может сократиться с 12,9 трлн вон в прошлом году примерно до 5 трлн вон в текущем году.

Эксперты не исключают, что в случае дальнейшего роста цен на полупроводники сотрудничество с китайскими поставщиками будет расширяться, поскольку производители смартфонов будут искать дополнительные возможности для снижения издержек.

Кроме этого, Samsung ожидает, что дефицит поставок микросхем памяти приведет к дальнейшему росту цен в электронной отрасли, в том числе потребительским товарам самой компании.