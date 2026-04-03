Samsung закуповуватиме чипи для смартфонів у Китаї через зростання цін

Samsung Electronics почала активніше залучати китайські компанії до виробництва компонентів для смартфонів на тлі зростання цін на напівпровідники, що посилює тиск на прибутковість галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Dealsite.

Підвищення вартості ключових компонентів, зокрема процесорів та пам’яті, пов’язане зі зростанням попиту на рішення у сфері штучного інтелекту. Це формує додаткове навантаження як на виробників смартфонів, так і на їхніх постачальників.

За даними галузевих джерел, Samsung домовилася про постачання OLED-панелей від китайської China Star Optoelectronics Technology для використання у моделях середнього цінового сегмента, зокрема серії Galaxy A. Очікується, що обсяги поставок значно зростуть порівняно з попереднім роком.

Раніше компанія переважно використовувала дисплеї власного підрозділу Samsung Display, підтримуючи внутрішній ланцюг постачання. Поточна зміна розглядається як крок до оптимізації витрат в умовах подорожчання напівпровідників.

Диверсифікація постачання не обмежується дисплеями. Samsung також залучає китайських виробників до інших компонентів. Зокрема, компанія Huanli стала постачальником механізмів для нових моделей складаних смартфонів, а Sunny Optical посилила свої позиції як постачальник модулів камер.

Аналітики зазначають, що така стратегія є відповіддю на посилення цінової конкуренції та необхідність контролювати витрати в умовах "чипфляції". Водночас це підвищує тиск на традиційних постачальників, зокрема південнокорейські компанії, які змушені конкурувати не лише за технологічними параметрами, а й за ціною.

Окремим фактором є швидке зростання технологічного рівня китайських виробників, що поступово скорочує їх відставання від лідерів ринку.

На тлі цих процесів аналітики прогнозують зниження прибутковості мобільного підрозділу Samsung. За оцінками, операційний прибуток підрозділу Mobile Experience може скоротитися з 12,9 трлн вон минулого року приблизно до 5 трлн вон у поточному році.

Експерти не виключають, що у разі подальшого зростання цін на напівпровідники співпраця з китайськими постачальниками розширюватиметься, оскільки виробники смартфонів шукатимуть додаткові можливості для зниження витрат.

Окрім цього, Samsung очікує, що дефіцит поставок мікросхем пам’яті призведе до подальшого зростання цін в електронній галузі, зокрема й на споживчі товари самої компанії.