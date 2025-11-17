Розвиток центрів обробки даних: Samsung скористалася дефіцитом, піднявши ціни на чипи на 60%

Samsung Electronics цього місяця підвищила ціни на деякі мікросхеми пам'яті на 60% порівняно з вереснем. Це зростання спричинене глобальною гонкою за будівництво центрів обробки даних зі штучним інтелектом (ШІ), яка викликала дефіцит чипів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Новина про підвищення цін підкреслює, як бум штучного інтелекту стимулює значний попит не лише на спеціалізовані чипи для завдань ШІ, але й на мікросхеми пам'яті, що використовуються в цих пристроях. Акції американських виробників чипів різко зросли після цього повідомлення: Samsung – на 3%, Micron – на 4%, а SK Hynix – на 6%.

Підвищення цін відбулося після того, як Samsung, найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті, відклав офіційне оголошення вартості контрактів на постачання в жовтні, хоча деталі цін зазвичай оголошуються щомісяця.

Зростання цін на мікросхеми пам'яті DDR5, які переважно використовуються в серверах, посилить фінансове навантаження на великі компанії, що будують інфраструктуру даних. Вони також загрожують збільшенням собівартості смартфонів, комп'ютерів та інших продуктів, де ці чипи також застосовуються.

Підвищення цін на чипи

Тобі Гоннерман, президент дистриб'ютора напівпровідників Fusion Worldwide, повідомив, що багато найбільших виробників серверів та будівельників центрів обробки даних "тепер визнають, що вони не отримають достатньо продукції. Цінові надбавки, які сплачуються, є надзвичайними".

За його словами, контрактні ціни південнокорейської фірми на модулі пам'яті DDR5 об'ємом 32 гігабайти (ГБ) зросли до 239 доларів у листопаді порівняно зі 149 доларами у вересні.

Samsung також підвищила ціни на чипи DDR5 об'ємом 16 ГБ та 128 ГБ приблизно на 50% до 135 та 1194 доларів відповідно. Ціни на 64 ГБ DDR5 та 96 ГБ DDR5 зросли більш ніж на 30%. Зростання цін підтвердило інше джерело, обізнане з інформацією від Samsung.

Виробничі плани та прогнози

Samsung окремо оголосила, що побудує нову лінію з виробництва чипів на своєму заводі в Південній Кореї, оскільки очікує, що штучний інтелект стимулюватиме попит у середньостроковій та довгостроковій перспективі. За словами галузевих керівників та аналітиків, цінова криза викликала "панічні покупки" у деяких клієнтів.

Хоча Samsung донедавна відставала від конкурентів у пропонуванні передових чипів ШІ, цей дефіцит є для компанії благом. "Вони справді впевнені, що ціна зросте. І головна причина полягає в тому, що зараз попит справді високий", — сказала аналітик TrendForce Еллі Ванг, додавши, що наразі укладаються довгострокові угоди на 2026-2027 роки.

Україна хоча і не будує центрів обробки даних зі штучним інтелектом, однак активно розвиває сферу штучного інтелекту, вважаючи її одним із ключових елементів цифрової трансформації та прискореного економічного зростання. Міністерство цифрової трансформації відіграє ключову роль у цьому процесі, зосереджуючись на двох основних напрямках: практичному впровадженні ШІ у державні сервіси та формуванні стабільного правового поля.

Одним із недавніх прикладів такої практичної реалізації є запуск нового цифрового порталу Державної служби статистики України (Держстат), який тепер має вбудованого ШІ-асистента StatGPT. Цей крок демонструє, як Уряд використовує технології ШІ для підвищення ефективності та доступності публічних послуг.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що більшість найбільш передових чипів штучного інтелекту виробництва компанії Nvidia будуть зарезервовані виключно для американських компаній. Вони не будуть допущені до Китаю та інших країн.